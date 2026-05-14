ACV hiến kế "đánh thức" sân bay Quốc tế Cần Thơ

Ngày 14-5, UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV). Theo báo cáo của ACV, năng lực phục vụ của sân bay Quốc tế Cần Thơ (VCA) là 2 triệu lượt khách/năm.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc ACV, đề xuất nhiều giải pháp cho Sân bay Quốc tế Cần Thơ

Từ năm 2017 đến nay, sản lượng hành khách bay trực tiếp tại VCA chưa đạt như năng lực vốn có. Cụ thể, năm 2017, sản lượng hành khách là 692.137 người, năm 2019 hơn 1,3 triệu lượt; năm 2024 hơn 1 triệu lượt người và năm 2025 đón hơn 1,1 triệu lượt người. Sản lượng khách quốc tế đến VCA trong những năm qua giảm đáng kể.

Đơn cử như trong năm 2023, khách Hàn Quốc bay trực tiếp đến VCA là 49.110 người thì trong năm 2025 không có. Khách Malaysia bay trực tiếp năm 2019 là 24.829 người thì đến năm 2025 cũng không còn.

Theo ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, từ quý II/2024 đến nay, các đường bay quốc tế đã tạm ngưng hoạt động, đường bay nội địa giảm nhẹ nên ảnh hưởng đến lượng khách tham quan du lịch tại thành phố.

Ông Giang mong muốn các đơn vị hàng không Việt Nam cũng như quốc tế mở lại đường bay quốc tế, đồng thời tăng cường thêm các chuyến bay nội địa ở các địa phương phía Bắc, miền Trung để khách du lịch ở các địa phương này đến Cần Thơ dễ dàng hơn.

Dịch vụ sân bay sẽ có 2 phần: hành khách và hàng hóa. Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc ACV, cho rằng TP Cần Thơ dường như đang lãng quên phần hàng hóa. Qua nghiên cứu, ACV cho rằng sân bay Cần Thơ rất thuận lợi để phát triển logistics kinh tế vùng, vì chỉ cách cảng khoảng 20-25 km.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp

Ngoài ra, ACV sẵn sàng hỗ trợ quảng bá du lịch địa phương bằng cách trình chiếu hình ảnh, video tại các khu vực check-in và nhận hành lý thuộc hệ thống 21 cảng hàng không toàn quốc. Đơn vị đề xuất tích hợp liên kết website du lịch của thành phố vào trang chủ sân bay để du khách dễ dàng tra cứu dịch vụ lưu trú, vận chuyển và ẩm thực.

Bên cạnh đó, thành phố cần nâng tầm các sự kiện đặc trưng như đua ghe ngo thành lễ hội dài ngày để tạo điểm nhấn thu hút khách. Quan trọng nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh, cảng hàng không và các hãng bay nhằm tạo ra "điểm tụ" du lịch hấp dẫn, từ đó duy trì và phát triển các đường bay bền vững.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng thành phố có nhiều lợi thế để phát triển du lịch như: ẩm thực đặc sắc, khí hậu trong lành và vị trí trung tâm vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, muốn thu hút mạnh du khách thì cần đầu tư bài bản hơn về hạ tầng, quy hoạch và các sản phẩm vui chơi, giải trí.

Theo lãnh đạo thành phố, thực trạng Sân bay Quốc tế Cần Thơ nhiều năm chưa có đường bay quốc tế thường lệ là điều "rất buồn", dù đây là cửa ngõ hàng không quan trọng của vùng. Vì vậy, trong năm 2026, TP Cần Thơ dự kiến tổ chức khoảng 10 đoàn công tác nước ngoài để xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch với các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan.

Ngoài ra, thành phố cũng định hướng đẩy mạnh quảng bá du lịch bằng nền tảng số, xây dựng hệ thống dữ liệu số hóa về điểm đến, khách sạn, nhà hàng và giao thông để du khách dễ dàng tra cứu khi đến Cần Thơ. Đồng thời, lãnh đạo thành phố giao các sở, ngành phối hợp với ACV quảng bá hình ảnh Cần Thơ tại các sân bay trên cả nước.