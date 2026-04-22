Văn hóa - Văn nghệ

AI biến "Đám cưới chuột" trong tranh Đông Hồ thành MV ca nhạc

Yến Anh

(NLĐO)- Hình ảnh đám cưới chuột được đưa vào MV "Tính chuyện trăm năm" nhân nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới.

MV "Tính chuyện trăm năm" lấy cảm hứng từ hình ảnh của bức tranh "Đám cưới chuột", một trong những bức tranh Đông Hồ tiêu biểu, có tuổi đời hơn 500 năm.

NSND Thanh Hoài và AnhHI Thanh Cường

Khác với nghĩa gốc bức tranh, là tiếng nói châm biếm sâu sắc xã hội phong kiến thông qua hình ảnh chuột dâng lễ vật cho mèo để được yên ổn tổ chức đám cưới, đám cưới chuột trong MV mang tinh thần mới mẻ, tràn ngập màu sắc của hạnh phúc, tươi vui và dâng đầy nguyện ước cuộc sống bình an, êm ấm cho mỗi đôi lứa.

Ca khúc "Tính chuyện trăm năm" mang một màu sắc âm nhạc dân gian đậm chất Bắc Bộ được "làm mềm" trong cấu trúc ca khúc hiện đại, dễ nghe, dễ nhớ. Không đi theo hướng phục dựng nguyên bản, ca khúc lựa chọn cách gợi không khí qua thanh âm, cách luyến láy và đặc biệt là cấu trúc đối đáp gần với lối hát giao duyên. Những câu hát như "Ngày mai em mơ ước những gì…" – "Còn anh, anh mơ ước rất nhiều…" tạo cảm giác như một cuộc trò chuyện tình tứ, gợi nhắc đến tinh thần của các làn điệu quan họ, chèo, dân ca… nhưng được giản lược để phù hợp với thẩm mỹ nghe nhạc hôm nay.

Hình ảnh đám cưới chuột được đưa vào MV 'Tính chuyện trăm năm"

Điểm nhấn quan trọng trong màu sắc âm nhạc là phần ngâm theo lối Lẩy Kiều do NSND Thanh Hoài thực hiện. Đoạn này xuất hiện ở giữa như một đoạn chen, không chỉ tạo điểm dừng về cảm xúc mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, giúp bài hát chạm thêm vào ý nghĩa về đạo lý, về "nghĩa nặng tình sâu" trong đời sống người Việt. Sự kết hợp giữa giai điệu hiện đại, chất liệu dân gian và yếu tố ngâm cổ truyền tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa quen vừa mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, tác giả ca khúc bày tỏ, anh thấy ca khúc của mình dường như thêm nhiều lớp ý nghĩa về hạnh phúc nhờ không khí sinh động, vui tươi tưng bừng qua màu sắc tranh dân gian "Đám cưới chuột".

Nhạc sĩ Quang Long chia sẻ về MV "Tính chuyện trăm năm"

"MV phản ánh rõ nét tinh thần đoàn kết, sum vầy của các gia đình họ mạc nơi làng quê Việt Nam từ xưa đến nay. Tôi đặc biệt thích các chú chuột con ngộ nghĩnh, xinh đẹp trong MV, cho thấy được sự viên mãn của đàn con đàn cháu nối tiếp nhau. Ước mơ được gửi gắm trong ca khúc của tôi là vậy, mong mỗi tình yêu, mỗi gia đình luôn hạnh phúc, viên mãn"- nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ.

AnhHI Thanh Cường bày tỏ hy vọng, MV của mình sẽ góp phần lan tỏa vẻ đẹp của tranh dân gian Đông Hồ đến rộng rãi với công chúng.

"Sự phát triển của AI giúp chúng tôi có cơ hội thực hiện những dự án MV lấy cảm hứng từ văn hóa thuận lợi như những gì chúng tôi đã và đang làm. Trước đây, tôi và nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cũng ấp ủ nhiều dự án tương tự, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép có thể làm một phim như "Tính chuyện trăm năm". Tuy còn vài hạn chế do công nghệ AI vẫn chưa làm trọn vẹn mong muốn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi được ra mắt MV này"- nam ca sĩ chia sẻ.

"Đám cưới chuột" lên sân khấu xiếc Hà Nội

di sản tranh Đông Hồ đám cưới chuột
