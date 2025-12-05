AI - động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Đây là diễn đàn giao lưu học thuật có quy mô và uy tín quốc tế, quy tụ đại diện nhiều cơ sở giáo dục đại học trong nước và các cơ sở đào tạo, tổ chức quốc tế uy tín.

Theo PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH CMC, AI không chỉ là công cụ để nâng cao hiệu quả quản trị, giảng dạy, nghiên cứu mà còn là mục tiêu đào tạo, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, yếu tố kết nối toàn bộ mô hình viện - trường - doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Tùng cũng chia sẻ 3 định hướng triển khai AI tại nhà trường, gồm: AI trong quản trị, đào tạo và nghiên cứu.

Các diễn giả trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều học giả trong và ngoài nước đã trình bày các kết quả nghiên cứu mới, trao đổi học thuật, thảo luận chuyên sâu về tác động của AI đối với kinh tế - xã hội. Các diễn giả cũng mang đến nhiều tham luận chuyên sâu về xu hướng phát triển của AI.

Ông Andre-Louis Rochet, Giám đốc điều hành TW3 Partners (Pháp), trình bày báo cáo "Từ quản lý tri thức đến Robotics: Việt Nam có thể khai thác Generative AI như thế nào", phân tích tiềm năng ứng dụng AI trong doanh nghiệp và quản trị tri thức.

Ông Joongshik Wang, lãnh đạo EY-Parthenon khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phát biểu làm rõ tác động của AI đối với thị trường lao động và năng lực cạnh tranh kinh tế. Trong khi đó, GS-TS Kwanghoon Pio Kim (Kyonggi University, Hàn Quốc) trình bày các nghiên cứu mới về ngữ cảnh hóa video dựa trên học sâu và tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực...

Bên cạnh phiên toàn thể, hội nghị còn tổ chức 4 phiên song song với tổng cộng 20 báo cáo và 55 poster khoa học, trải rộng trên các chủ đề về AI trong kinh tế, công nghệ thông tin, vi điện tử, kinh doanh và quản trị.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung trao đổi về các vấn đề chiến lược trong việc ứng dụng AI phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của giáo dục đại học trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.