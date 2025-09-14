HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ai được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026?

Tin-ành: Hồng Đào

(NLĐO)- Sẽ ưu tiên trước cho học sinh, sinh viên, người lao động, nhóm chính sách xã hội và người thu nhập thấp, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế.

Ông Nguyễn Văn Bảo (65 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho biết ông nghe thông tin người dân Việt Nam được khám sức khỏe miễn phí 1 lần/năm. Vậy ai sẽ được ưu tiên được thực hiện chính sách này?

Trả lời về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành đề cập đến việc người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Ai được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026?- Ảnh 1.

Sẽ ưu tiên trước cho học sinh, sinh viên, người lao động, nhóm chính sách xã hội và người thu nhập thấp, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế

Nghị quyết nêu rõ, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. 

Từ năm 2026, tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động theo quy định và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám bệnh miễn phí và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân. 

Có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với chi phí vận chuyển cấp cứu ngoại viện cho một số đối tượng chính sách xã hội.

Từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

khám sức khỏe người lao động người thu nhập thấp sức khỏe nhân dân khám sàng lọc
