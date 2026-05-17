AI giúp người khiếm thị kết nối dễ dàng hơn

Ứng dụng nhắn tin Zalo cho hay đưa AI vào ứng dụng, giúp người dùng tiếp cận AI một cách đơn giản và tự nhiên nhất trong đó có các tính năng hữu ích cho người lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực, hỗ trợ người khiếm thị.

Theo đó tính năng Phụ đề cuộc gọi video hữu ích cho người lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực hỗ trợ chuyển lời nói thành chữ theo thời gian thực ngay trên màn hình. Người dùng có thể vừa nghe, vừa đọc nội dung cuộc trò chuyện trong lúc gọi. Tính năng đặc biệt hữu ích trong các tình huống khó nghe rõ như trong môi trường nhiều tiếng ồn, kết nối không ổn định, hoặc với người dùng lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực. Zalo cũng đã tích hợp tính năng "Đọc màn hình" trên ứng dụng, sẽ đọc nội dung tin nhắn và các thông tin chi tiết như người gửi, giờ gửi, tệp đính kèm, cũng như mô tả chi tiết các hình ảnh và stickers được gửi trong đoạn chat. Bằng cách di chuyển ngón tay trên màn hình, người dùng được hướng dẫn về các nút bấm, cảnh báo, thông báo tương ứng, dễ dàng thực hiện hành động. Khi mở bàn phím để soạn tin nhắn, tính năng sẽ đọc to từng chữ cái theo chuyển động của ngón tay, giúp lựa chọn đúng chữ cái cần sử dụng.