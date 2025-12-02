Ai là cổ đông lớn nhất của Thủy điện Sông Ba Hạ?

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) vừa ban hành nghị quyết HĐQT về phương án nhân sự tạm thời nhằm bảo đảm hoạt động điều hành của công ty và Nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ, trong thời gian một số lãnh đạo chuyên môn đang làm việc với cơ quan chức năng.

Theo nghị quyết, ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật – An toàn, được giao tạm thời phụ trách toàn bộ hoạt động của phòng này. Việc ủy quyền có giá trị trong suốt thời gian Trưởng Phòng Kỹ thuật – An toàn làm việc với cơ quan chức năng.



Song song đó, ông Nguyễn Hồng Việt – Trưởng Phòng Kế hoạch – Vật tư, nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật – An toàn, sẽ phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho ông Vũ, đặc biệt ở những nhiệm vụ liên quan quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba – những hạng mục đòi hỏi độ chính xác và an toàn kỹ thuật rất cao.

Ở mảng vận hành, ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành, được giao tạm điều hành phân xưởng, thay cho quản đốc trong thời gian người này làm việc với cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Phúc sẽ tạm thời điều hành hoạt động của Ban Điều hành doanh nghiệp, đồng thời nhận ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong lúc Tổng Giám đốc nghỉ phép và có lịch làm việc với cơ quan chức năng.

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ có vốn điều lệ 1.242 tỉ đồng. EVNGENCO 2 – doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – hiện là cổ đông lớn nhất với tỉ lệ sở hữu hơn 60%. Công ty TNHH Năng lượng REE là cổ đông lớn thứ hai với 25,76%.

Thủy điện Sông Ba Hạ nằm trong nhóm nhà máy thủy điện có vai trò quan trọng của EVNGENCO 2, bên cạnh Thác Mơ, A Vương, Sông Bung, An Khê – Ka Nak…

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ có công suất 220 MW, sản lượng trung bình hằng năm khoảng 825 triệu kWh. Ngoài nhiệm vụ phát điện, thủy điện này còn có chức năng cắt giảm lũ và điều tiết nguồn nước cho hạ lưu, do đó luôn nằm trong nhóm công trình hạ tầng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Nhiều năm qua, Thủy điện Sông Ba Hạ duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Doanh nghiệp đều đặn trả cổ tức tiền mặt, có năm lên tới hơn 7.700 đồng/cổ phiếu. Năm 2025 cũng tiếp tục là giai đoạn thuận lợi nhờ thủy văn tốt. Riêng quý III, công ty ghi nhận sản lượng gần 290 triệu kWh, tăng 47% so với cùng kỳ, mang về 323 tỉ đồng doanh thu, tăng 34%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 189 tỉ đồng, tăng tới 51%.

Lũy kế 9 tháng từ đầu năm 2025, doanh thu của Thủy điện Sông Ba Hạ đạt 518 tỉ đồng, tăng 36%; lợi nhuận sau thuế đạt 271 tỉ đồng, tăng mạnh 135% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và vượt gần 90% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Tính đến 30-9, tổng tài sản của công ty hơn 2.000 tỉ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBH hiện giao dịch quanh mức 40.900 đồng/cổ phiếu.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ gây chú ý khi xả lũ với công suất lớn, có thời điểm trên 16.000 m3/giây. Lượng nước xả lớn khiến nhiều khu vực dân cư ven sông tại một số xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu.



