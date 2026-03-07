HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ai nằm trong "tầm ngắm" kiểm soát của cơ quan thuế về quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Người lao động cần chủ động rà soát thu nhập, nguồn thu trong năm, số thuế đã được khấu trừ để xác định nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo Công văn số 1296/CT-NVT của Cục Thuế - Bộ Tài Chính hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa ban hành, trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế TNCN bao gồm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Người nộp thuế cần chủ động rà soát tình hình thực tế phát sinh trong năm để xác định thuộc diện phải thực hiện quyết toán hay không phải quyết toán theo quy định.

Đối với cá nhân, Cục thuế đề nghị cần chủ động rà soát tình hình thu nhập trong năm, các nguồn thu nhập, tình trạng cư trú và số thuế đã được khấu trừ để xác định nghĩa vụ quyết toán thuế.

Lao động nào nằm trong "tầm ngắm" kiểm soát của cơ quan thuế về quyết toán thuế thu nhập cá nhân? - Ảnh 1.

Cơ quan thuế thực hiện kiểm soát theo nguyên tắc thu nhập toàn cầu đối với lao động nước ngoài có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

Cũng tại văn bản này, Cục Thuế đề nghị các cơ quan thuế tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm soát đối với cá nhân có thu nhập cao, chủ động khai thác dữ liệu, phân tích rủi ro, tố chức rà soát và quản lý tuân thủ, qua đó kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn thất thu ngân sách nhà nước. Trong đó, kiểm soát trọng tâm đối với một số nhóm cá nhân, bao gồm:

Cá nhân có thu nhập cao, biến động lớn trong năm:

Cơ quan thuế chủ động lập danh sách quản lý riêng đối với cá nhân có tổng thu nhập năm ở mức cao hoặc có mức tăng đột biến so với năm trước, đặc biệt đối với các khoản tiền thưởng, thù lao, chi trả theo hợp đồng có giá trị lớn. Trên cơ sở dữ liệu kê khai thuế, dữ liệu khấu trừ tại nguồn, dữ liệu BHXH và các nguồn thông tin quản lý liên quan, tổ chức đối chiếu, phân tích chuyên sâu nhằm kịp thời phát hiện trường hợp kê khai chưa đầy đủ, chưa tổng hợp đủ thu nhập hoặc có dấu hiệu rủi ro về thuế. Trường hợp phát hiện chênh lệch bất thường, yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện giải trình và xử lý theo đúng quy định; bảo đảm thu nhập thực tế phát sinh được kê khai, nộp thuế đầy đủ, tương xứng.

Đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên, thực hiện khai thác đầy đủ các chức năng trên Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), nhằm phát hiện tình trạng trùng giảm trừ gia cảnh, đăng ký người phụ thuộc không đúng quy định hoặc chưa tổng hợp đầy đủ thu nhập khi áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cá nhân có thu nhập trong các lĩnh vực đặc thù:

Đối với nhóm cá nhân có thu nhập đặc thù như nghệ sĩ hưởng lương và thù lao biểu diễn, chuyên gia, cầu thủ, huấn luyện viên và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đào tạo, tư vấn,... cơ quan thuế thực hiện lập danh sách theo dõi, phân loại và quản lý rủi ro riêng. Trong đó, tập trung rà soát đầy đủ các khoản thu nhập ngoài tiền lương cơ bản, bao gồm tiền thưởng theo hợp đồng, khoản chi trả thay, thu nhập bằng hiện vật, quyền lợi bổ sung và các lợi ích khác có tính chất tiền lương, tiền công, bảo dám xác định đúng thu nhập chịu thuế theo quy định.

Cá nhân người nước ngoài và cả nhân có thu nhập toàn cầu:

Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài hoặc cá nhân có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, thực hiện kiểm soát theo nguyên tắc thu nhập toàn cầu. Cơ quan thuế tổ chức rà soát điều kiện cư trú, thời gian hiện diện tại Việt Nam và nghĩa vụ kê khai thu nhập toàn cầu theo quy định. Ngoài ra, kiểm tra việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có), bảo đảm việc miễn, giảm thuế đúng điều kiện, đúng đối tượng.

