UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về phương án bàn giao các hạng mục thuộc dự án Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến, thống nhất phương án bàn giao toàn bộ cầu Quảng Đà và hạng mục chiếu sáng cho các sở chuyên ngành thuộc TP Đà Nẵng quản lý.

Riêng phần 50 m đường dẫn đầu cầu phía Quảng Nam, kèm theo 6 cây bằng lăng trong phạm vi này, bàn giao cho các sở chuyên ngành thuộc tỉnh Quảng Nam quản lý.

Tại dự án này, nửa cầu với chiều dài 104 m được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dự án cầu Quảng Đà đang được thi công tại địa bàn thôn Phú Sơn Nam, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang

Theo Sở GTVT TP Đà Nẵng, dự án cầu Quảng Đà được Thủ tướng giao cho TP Đà Nẵng làm cơ quan chủ quản thực hiện hoạt động đầu tư công. Vì thế, việc bàn giao cầu cho các cơ quan chuyên môn thuộc TP Đà Nẵng quản lý là phù hợp.

Tuy nhiên, việc các sở chuyên ngành thuộc TP Đà Nẵng quản lý hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có thể phát sinh một số khó khăn.

Do đó, Sở GTVT TP Đà Nẵng đề xuất cần thiết phải có quy chế phối hợp giữa hai địa phương trong phạm vi chồng lấn, nhằm thuận lợi trong một số công tác như xử lý các hành vi phá hoại tài sản, xử lý tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành lang an toàn cầu.

Dự án cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên, nối liền xã Hoà Khương (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) và xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), được khởi công vào tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2025. Dự án này nằm trong chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về hợp tác, phát triển giữa 2 địa phương, được HĐND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2022.

Đây là dự án được kỳ vọng phục vụ dân sinh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của người dân 2 địa phương.