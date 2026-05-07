Ajinomoto tăng trưởng vượt bậc trên bảng xếp hạng thương hiệu giá trị nhất Nhật Bản

Một thập kỷ tăng trưởng không ngừng

Vừa qua, Interbrand Nhật Bản - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực định giá thương hiệu tại Nhật Bản từ năm 1988, vừa công bố bảng xếp hạng "Thương hiệu hàng đầu Nhật Bản 2026". Trong đó Tập đoàn Ajinomoto đạt thứ hạng 24, tăng trưởng 23% so với năm 2025, thương hiệu hiện đạt giá trị hơn 2,4 tỉ USD.

Ajinomoto tăng 7 bậc, đạt vị trí thứ 24 trong bảng xếp hạng thương hiệu giá trị nhất Nhật Bản

Đây là kết quả cho chiến lược biến "Khoa học về Axit Amin" ("AminoScience") trở thành lợi thế cạnh trạnh độc quyền, động lực tăng trưởng bền vững của tập đoàn hơn trăm năm tuổi này.

Cú chuyển mình từ nền tảng "Khoa học về Axit amin ("AminoScience")

Một trong những lý do cho sự phát triển vượt bậc đến từ việc Ajinomoto tiếp tục đầu tư mạnh vào nền tảng khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực "Khoa học về axit amin" ("AminoScience") - thế mạnh cốt lõi được Ajinomoto xây dựng và phát triển trong hơn một thế kỷ.

Từ nền tảng khoa học này, Ajinomoto đã nghiên cứu và phát triển vật liệu cách điện - cách nhiệt Ajinomoto Build-up Film (ABF) - vật liệu đóng vai trò tối quan trọng trong cấu trúc bộ vi xử lý của máy tính và điện thoại thông minh.

Vật liệu cách điện Ajinomoto Build-up Film (ABF)

Lớp cách điện ABF siêu mỏng nhưng có độ ổn định cao, góp phần đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và khả năng xử lý tốc độ cao. Có thể nói lớp màng phim mỏng manh này đã trở thành "trái tim" của toàn bộ ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới.

Ứng dụng nền tảng khoa học đóng góp cho sức khỏe nhân loại

Trả lời phỏng vấn Interbrand Japan, ông Shigeo Nakamura, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Ajinomoto cho biết, với Mục đích tồn tại là "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại, cho xã hội và cho hành tinh với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")", Ajinomoto đã đặt ASV (Hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto) làm trọng tâm trong chính sách quản trị của Tập đoàn.

Bên cạnh việc tạo ra giá trị cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh, Ajinomoto cũng hướng tới việc lan tỏa nhận thức và kêu gọi sự đồng hành từ các bên liên quan, bao gồm cả người tiêu dùng, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của con người, xã hội và hành tinh, từ đó mở rộng sự đồng cảm và gắn kết của người tiêu dùng với thương hiệu.

Dự án Bữa ăn học đường do Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế triển khai tại hơn 4.400 trường tiểu học tại Việt Nam

Tại Việt Nam, sau hơn 35 năm hình thành và phát triển, đến nay Ajinomoto Việt Nam không chỉ nỗ lực mang lại đa dạng những sản phẩm thực phẩm gia vị chất lượng, mà còn nỗ lực đóng góp cho cuộc sống khỏe mạnh của người dân Việt Nam thông qua những sáng kiến giá trị trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe.

Trong đó, Dự án Bữa ăn học đường, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh Dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế từ năm 2012 đang góp phần mang lại bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cho hơn 2,5 triệu học sinh tiểu học tại 4.400 trường tiểu học tại Việt Nam.

Các em học sinh tìm hiểu về kiến thức dinh dưỡng và thực phẩm từ poster thuộc Dự án Bữa ăn học đường

Dự án ứng dụng những kiến thức tuyệt vời về bữa ăn học đường Nhật Bản nhằm đóng góp vào cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của các em học sinh thông qua phần mềm cung cấp thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng 3 phút thay đổi nhận thức, và bếp ăn mẫu một chiều theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Vào năm 2020, công ty cũng phối hợp với Cục Bà mẹ trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, hướng đến cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam. Đến nay đã có hơn 22.000 cán bộ y tế và hơn 2,5 triệu bà mẹ truy cập và sử dụng phần mềm thuộc Chương trình.

Đặc biệt vừa qua Ajinomoto Việt Nam đã mở rộng danh mục sản phẩm của mình với sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ketovie® dùng cho người bệnh động kinh kháng thuốc, với sự giám sát của nhân viên y tế. Đây là nỗ lực của công ty góp phần giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe, trong bối cảnh các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học cho người động kinh kháng thuốc tại thị trường Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt là sản phẩm dạng uống liền.

Ajinomoto Việt Nam tổ chức lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí dành cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc

Song song với việc ra mắt sản phẩm, Ajinomoto Việt Nam cũng phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 để xây dựng Bộ Thực đơn keto gồm các món ăn giàu chất béo, đảm bảo đúng tỉ lệ dinh dưỡng theo chế độ keto nhưng vẫn ngon miệng, đồng thời tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí dành cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc và người nhà.

* Best Japan Brands 2026_Interbrand Japan