Ajinomoto và cuộc cách mạng đổi mới nhờ “Khoa học về Axit Amin”

Ít ai biết rằng một trong những chìa khóa quan trọng cho sức khỏe và sự phát triển bền vững nằm ở chính axit amin - một thành phần cơ bản của sự sống, có mặt trong tất cả cơ thể sống, từ con người, động vật, thực vật và cả vi sinh vật.

Tận dụng bề dày kinh nghiệm hơn một thế kỷ nghiên cứu và ứng dụng axit amin, Tập đoàn Ajinomoto không ngừng nghiên cứu, chuyển đổi để mang đến nhiều giá trị thiết thực thông qua cuộc cách mạng mang tên "Khoa học về Axit Amin".

"Khoa học về Axit Amin" là nền tảng để Tập đoàn Ajinomoto mang đến nhiều giá trị thiết thực cho nhân loại

"Khoa học về Axit Amin" - Chìa khóa cho tương lai bền vững

"Khoa học về Axit amin" ("AminoScience") là một thuật ngữ chung dùng để chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào việc khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin. "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience") chính là thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Ajinomoto.

Tập đoàn Ajinomoto đang phát huy tiềm năng của "Khoa học về Axit amin" thông qua việc nghiên cứu và ứng dụng 4 chức năng của axit amin bao gồm chức năng tạo vị, chức năng dinh dưỡng, sinh lý và phản ứng để giải quyết các vấn đề xã hội và đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của con người . thông qua bốn lĩnh vực kinh doanh tăng trưởng của Tập đoàn gồm: Thực phẩm và Sức khỏe, Chăm sóc sức khỏe, Công nghệ xanh, Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Từ công nghệ axit amin đến ngành công nghiệp bán dẫn

Vốn đã rất nổi tiếng và được tin tưởng trên toàn cầu với các sản phẩm thực phẩm, Tập đoàn Ajinomoto đang mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ra ngoài "căn bếp", đi sâu vào các ứng dụng của "Khoa học axit amin" để mang đến những đổi mới trong chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác. Đáng ngạc nhiên là Tập đoàn Ajinomoto còn là đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, cung cấp màng phim cách nhiệt Ajinomoto Build-up Film® (ABF) cho các nhà sản xuất máy tính, thiết bị công nghệ.

Màng phim cách nhiệt Ajinomoto Build-up Film® (ABF)

Sản phẩm ABF được phát triển lần đầu tiên vào năm 1999, là vật liệu cách điện, cách nhiệt được sử dụng xen lớp cho màng bao chất bán dẫn. Trong hơn 20 năm kể từ khi ra mắt, nó liên tục được sử dụng làm tiêu chuẩn thực tế của các nhà sản xuất chất bán dẫn lớn. Ajinomoto chiếm hơn 95% thị phần toàn cầu đối với sản phẩm này, cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng trong ngành công nghệ cao.

Tập đoàn Ajinomoto định hướng không ngừng phát triển các thế hệ khác nhau của màng bao chất bán dẫn với các vật liệu khác nhau như vật liệu đúc, vật liệu từ tính, vật liệu cảm quang, và hướng tới vật liệu sóng quang để đáp ứng yêu cầu phát triển thần tốc của ngành công nghệ thông tin và truyền thông cho một xã hội tương lai của giao tiếp tốc độ cao, thông minh và tự động hóa ngay cả ở phương tiện di chuyển.

Sự hiện diện đáng kể này trong ngành công nghiệp bán dẫn nhấn mạnh cam kết của công ty đối với sự đổi mới và đa dạng hóa. Phân khúc kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng và Tập đoàn Ajinomoto coi đây là một trong những động lực thúc đẩy hiệu suất kinh doanh trong tương lai.

5 ml máu - Cơ hội phát hiện ung thư sớm với công nghệ AminoIndex®

Một thành tựu đáng kinh ngạc khác của Tập đoàn Ajinomoto trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đó là Công nghệ tầm soát ung thư AminoIndex®, cho phép tầm soát sớm nguy cơ mắc đồng thời 5 loại ung thư ở nam giới và 6 loại ung thư ở nữ giới chỉ với 5 ml máu.

AminoIndex® dựa trên sự thay đổi nồng độ axit amin tự do trong máu để xác định ung thư

Nguyên lý của AminoIndex® dựa trên sự thay đổi nồng độ axit amin tự do trong máu của bệnh nhân mắc ung thư so với người khỏe mạnh. Nồng độ các axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư khác biệt đáng kể so với người khỏe mạnh. Các loại ung thư khác nhau, nồng độ axit amin trong máu cũng thay đổi khác nhau. Đồng thời, sự thay đổi axit amin trong máu ở bệnh nhân ung thư có thể được phát hiện khi bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu.

AminoIndex® kết hợp hai thế mạnh kỹ thuật của Tập đoàn là tin sinh học, cho phép phân tích thống kê hiệu quả và lập chỉ mục nồng độ axit amin trong máu cùng với công nghệ phân tích axit amin nhanh chóng, có độ nhạy và tính chính xác cao.

Nỗ lực cải tiến, sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trải qua hơn 34 năm thành lập và phát triển, Ajinomoto Việt Nam có sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa, ẩm thực của người Việt, là cơ sở để công ty nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với khẩu vị địa phương dựa trên lợi thế kinh nghiệm và công nghệ từ Tập đoàn.

Bên cạnh các sản phẩm gia vị, thực phẩm, công ty đang mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp các sản phẩm có giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng của người tiêu dùng trong cuộc sống hiện đại.

Với tinh thần sáng tạo, Ajinomoto Việt Nam liên tục đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Công ty vừa ra mắt loạt sản phẩm hướng đến chế độ ăn uống lành mạnh như hạt nêm Aji-ngon Heo giảm muối, nước tương Phú Sĩ giảm muối, trà Blendy giảm ngọt, xốt Aji-mayo giảm béo, xốt mè rang Aji-Xốt giúp món rau ngon miệng hơn…

Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em mang đến nhiều công cụ chăm sóc sức khỏe hữu ích cho mẹ tại website www.dinhduongmevabe.com.vn

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty tích cực đóng góp cho cộng đồng thông qua các sáng kiến giá trị. Trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe, công ty đang triển khai dự án Bữa ăn Học đường nhằm hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh tiểu học; Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em giúp cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, nuôi con bú và trẻ em dưới 5 tuổi.

Trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp, công ty triển khai "Dự án Khoai mì bền vững" hỗ trợ người nông dân nâng cao năng suất khoai mì, và các sáng kiến góp phần giảm tác động môi trường như bảo tồn tài nguyên nước, giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu rác thải nhựa, giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm…