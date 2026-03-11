HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ajinomoto Việt Nam lan tỏa giải pháp dinh dưỡng khoa học vì thế hệ tương lai khỏe mạnh

N.Ái

Từ chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé trong thai kỳ đến nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, Ajinomoto Việt Nam đang triển khai nhiều sáng kiến thiết thực.

Dinh dưỡng hợp lý không chỉ là nền tảng cho sự phát triển thể chất mà còn quyết định khả năng học tập, tư duy của trẻ. Với triết lý phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm xã hội, Ajinomoto Việt Nam đang triển khai nhiều sáng kiến thiết thực nhằm góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em trên cả nước, từ giai đoạn thai kỳ đến tuổi tiểu học.

Từ khi trẻ còn trong bụng mẹ

Một trong những sáng kiến trọng điểm là Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em do Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Cục Bà mẹ - Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) triển khai toàn quốc từ năm 2020.

Ajinomoto Việt Nam lan tỏa giải pháp dinh dưỡng khoa học vì thế hệ tương lai khỏe mạnh - Ảnh 1.

Một thực đơn bữa tối cho mẹ bầu được đề xuất từ Phần mềm

Trọng tâm của chương trình là "Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi". Phần mềm cung cấp ngân hàng hơn 2.000 món ăn được thiết kế khoa học, phù hợp từng giai đoạn thai kỳ và sự phát triển của trẻ. Các công thức được tính toán dựa trên nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị trong từng giai đoạn thai kì của mẹ và độ tuổi của trẻ, được trình bày và hướng dẫn chi tiết, dễ thực hiện, giúp các bà mẹ và người chăm sóc chủ động xây dựng bữa ăn cân đối tại nhà.

Ajinomoto Việt Nam lan tỏa giải pháp dinh dưỡng khoa học vì thế hệ tương lai khỏe mạnh - Ảnh 2.

Các tính năng hữu ích của Phần mềm

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp công cụ theo dõi sức khỏe, cho phép kiểm tra chiều cao, cân nặng của trẻ theo từng độ tuổi, cũng như theo dõi tình trạng tăng cân của mẹ trong thai kỳ. Đến nay, hơn 22.000 cán bộ y tế và hơn 2 triệu bà mẹ trên toàn quốc đang tiếp cận và sử dụng Phần mềm tại website www.dinhduongmevabe.com.vn.

Đến giai đoạn tiểu học

Với trẻ em ở bậc tiểu học, từ năm 2017, Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai Dự án Bữa ăn học đường trên toàn quốc.

Dự án mang đến "Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng" với hơn 120 thực đơn sẵn có dựa trên 360 món ăn, được thiết kế phù hợp nhu cầu lứa tuổi. Các thực đơn đa dạng, không lặp lại trong vòng 2 tháng, giúp đảm bảo bữa trưa tại trường vừa đủ chất, vừa hấp dẫn với các em trong mỗi giờ ăn bán trú. Các trường và đơn vị cung cấp suất ăn cũng có thể linh hoạt xây dựng thực đơn dựa trên nguyên liệu địa phương nhưng vẫn bảo đảm cân bằng dinh dưỡng.

Ajinomoto Việt Nam lan tỏa giải pháp dinh dưỡng khoa học vì thế hệ tương lai khỏe mạnh - Ảnh 3.

Một suất ăn trưa của học sinh theo thực đơn của Dự án Bữa ăn học đường

Song song đó, Chương trình giáo dục dinh dưỡng "3 phút thay đổi nhận thức" được triển khai trước mỗi giờ ăn trưa, thông qua các video, áp phích trực quan giúp học sinh hiểu giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, đồng thời hình thành thói quen ăn uống đa dạng và trân trọng thực phẩm. Nội dung còn lồng ghép từ vựng tiếng Anh liên quan đến món ăn, tạo thêm giá trị giáo dục.

Ajinomoto Việt Nam lan tỏa giải pháp dinh dưỡng khoa học vì thế hệ tương lai khỏe mạnh - Ảnh 4.

Học sinh tìm hiểu về kiến thức dinh dưỡng trước giờ ăn trưa qua áp phích "3 phút thay đổi nhận thức"

Hiện Dự án Bữa ăn học đường đã được triển khai tại hơn 4.300 trường tiểu học bán trú, mang lại lợi ích cho hơn 2,2 triệu học sinh trên cả nước.

Thông qua những sáng kiến bền bỉ và thiết thực, Ajinomoto Việt Nam không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn hằng ngày mà còn chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em - nền tảng cho một thế hệ tương lai khỏe mạnh và tầm vóc.

