SpaceSpeakers với trại sáng tác được tổ chức thường niên hàng năm

Với chủ đề “Tình Tứ - Do4love”, 5 trại sẽ được nhận ngẫu nhiên 5 câu hỏi với 5 từ khoá: What, When, Where, Why, Who. Mỗi trại sẽ tự giải đề với những nội dung tương ứng như: “What you do for love?, When you do for love?,... bằng những ca từ, giai điệu trong từng ca khúc.

Sau 2 ngày “làm việc nhóm” tại Đà Lạt, 5 trại sáng tác, cảm hứng từ tất cả các khía cạnh cuộc sống. Trong đó, hơn một nửa các ca khúc được viết dành riêng cho quê hương, đất nước, nửa còn lại viết về tình yêu đôi lứa và bạn bè…

Trong album này, những câu chuyện và góc nhìn của 41 nghệ sĩ về 'tình yêu' được chọn kể bằng nhiều chất liệu và thể loại nhạc khác nhau, từ tinh thần yêu nước mãnh liệt được pha chút pop-rock trong Hoa Ban, All For One, những âm thanh điện tử mạnh mẽ cùng với nhịp trống Hip Hop trong Người Việt. Tất cả được viết bởi 'tình yêu' và hoàn thiện bằng 'tình yêu'. Mang tất cả demo về phố thị, SpaceSpeakers Label (SS Label) đóng gói và chính thức phát hành trên tất cả nền tảng.

Cũng trong tối 31-10, buổi listening party do SS Label tổ chức quy tụ gần 300 nghệ sĩ và khách mời đối tác, bạn bè. Sự kiện quy tụ đông đủ các nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực như: SOOBIN, Binz, Rhymastic, SlimV, Touliver, Kiên Ứng, Cường Seven, Kay Trần, Bùi Công Nam, Hoàng Tôn, Hoàng Hiệp, Tiến Đạt, Hà Lê, G Ducky, Lil Wuyn… và một số nghệ sĩ trẻ do SS Label khai phá từ chương trình tìm kiếm “những viên ngọc mới” 55 Radar. Với chủ đề “Tình Tứ”, SpaceSpeakers Label đã mang đến cả một đêm nhạc chìm trong tình yêu. Không chỉ là một sự kiện ra mắt album mà còn là một hành trình cảm xúc, nơi toàn bộ khách mời được trải nghiệm những sắc thái khác nhau của tình yêu qua xuyên suốt thời gian dự tiệc. Quy mô đi kèm chất lượng đánh dấu sự chuyển mình nâng tầm của Space Jam sau 4 mùa tổ chức, với kết quả là 2 album vô cùng ấn tượng sau mùa 3 và mùa 4.

SpaceSpeakers đang tạo nên một đế chế âm nhạc mới

Với vai trò đầu tàu, SpaceSpeakers Label đã sáng tạo Space Jam như một format mới, sân chơi mới gắn kết cộng đồng nghệ sĩ Việt qua từng giai đoạn. Đi qua 4 mùa, nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng đã được tạo ra không chỉ dừng lại ở gam màu gai góc của Hiphop mà còn thử sức ở đa dạng thể loại nhạc.

5 trại sáng tác tại Space Jam mùa 4 gồm Trại ‘Tình Ai’ với chủ đề “Who you do for love” gồm các thành viên: SlimV, Kriss Ngô, Thanh Duy, Kay Trần, Hoàng Hiệp, Đăng Khôi, Gonzo, Nam Kau, LYM. Trại ‘Tình Báo’ với chủ đề “Why you do for love” gồm các thành viên: Monotape, G Ducky, Hoàng Tôn, HuyR, KA (Nomovodka), Quanxmas (Nomovodka), Soulient, Msmy. Trại ‘Tình Ái với chủ đề “What you do for love” gồm các thành viên: Mastal, Rhymastic, Quốc Thiên, Kim Chi Sun, MiQ, Bảo Hân. Trại ‘Tình Đồng Chí” với chủ đề “Where you do for love” gồm các thành viên: Binz, Javix, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, Tiến Đạt, Hà Trà Đá, $A Milo, Kiddie. Trại ‘Tình Cờ’ với chủ đề “Who you do for love” gồm các thành viên: Diva Hà Trần, SOOBIN, Hà Lê, Lil Wuyn, Charles, Duy Sơn, 16 Typh, KIMLONG, Brown, Triple D.