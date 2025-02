Album thứ 2 của nhóm nhạc Hàn có thành viên gốc Việt ARrc

Nhóm nhạc Hàn Quốc ARrC với các thành viên đa quốc gia, trong đó có Việt Nam

Nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc ARrC vừa phát hành mini album thứ hai mang tên "nu kidz: out the box" thu hút sự chú ý. Bởi trong nhóm nhạc thần tượng này có một ca sĩ người Việt.

Ra mắt giữa năm 2024, ARrC (gồm các thành viên Choi Han, Doha, Hyunmin, Jibin, Kien và Rioto) là nhóm nhạc nam đầu tiên do công ty Mystic Story đào tạo và quản lý. Tên nhóm mang ý nghĩa vượt qua sự khác biệt cá nhân để hướng đến giá trị cốt lõi là "sự kết nối chân thật".

Với tinh thần đó, ARrC không ngừng nỗ lực lan tỏa những ảnh hưởng tích cực thông qua âm nhạc của mình. ARrC, bao gồm các thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Nhật Bản và Brazil, đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ toàn cầu nhờ khả năng ca hát và rap nổi trội.

Một hình thức nhóm nhạc mới khá thú vị khi xây dựng fan ở nhiều quốc gia

Ca khúc chủ đề "nu kidz" thuộc thể loại triton pop, tái hiện những giai điệu lấy cảm hứng từ chất liệu hip-hop đầu những năm 2000. Sự kết hợp tinh tế giữa các lớp synthesizer và nhịp điệu được sắp đặt chặt chẽ tạo nên một chất liệu âm thanh độc đáo, giúp ARrC khẳng định phong cách âm nhạc riêng biệt trên thị trường K-pop.

Thông qua "nu kidz", nhóm truyền tải năng lượng của những người trẻ không ngại thử thách, vượt qua giới hạn tuổi tác hay quốc tịch để chinh phục thế giới bằng cách riêng của mình, đồng thời kết nối mạnh mẽ với khán giả toàn cầu.

Các thành viên đều ấn tượng với vẻ điển trai

Với "nu kidz: out the box", ARrC thể hiện tinh thần phá vỡ những giới hạn cũ để tạo nên con đường riêng, đồng thời tiếp tục khẳng định bản sắc âm nhạc độc đáo dựa trên nền tảng hip-hop hiện đại. Sự sáng tạo không ngừng của nhóm hứa hẹn sẽ mở ra một xu hướng mới trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Được đánh giá là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ thần tượng thứ 5, ARrC mang đến hình ảnh của những "new kids" tài năng với kỹ năng toàn diện.