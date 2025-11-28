HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Alicia Keys trình diễn tại Lễ trao giải VinFuture 2025

Yến Anh

(NLĐO)- Alicia Keys - nghệ sĩ từng 17 lần đoạt giải GRAMMY - sẽ mang đến màn trình diễn đặc biệt tại Lễ trao giải VinFuture 2025.

Nổi danh toàn cầu với giọng hát đầy nội lực, lời ca truyền cảm hứng và loạt bản hit kinh điển như "Fallin'", "If I Ain't Got You", "Superwoman" và "Girl on Fire", Alicia Keys từ lâu được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất của thế hệ mình.

Alicia Keys trình diễn tại Lễ trao giải VinFuture 2025 - Ảnh 1.

Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng Alicia Keys sẽ trình diễn tại Lễ trao giải VinFuture 2025

Sự góp mặt của cô tại Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ truyền tải mạnh mẽ thông điệp về sức mạnh, sự chuyển mình và niềm hy vọng - tinh thần mà chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" muốn tôn vinh trong năm nay.

 Lễ trao giải VinFuture tối 5-12 tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ tôn vinh các chủ nhân Giải thưởng mùa thứ 5, chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.

Đây là sự kiện tôn vinh trí tuệ và sáng tạo của nhân loại, vinh danh những đổi mới đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho hành tinh. Đặc biệt, màn trình diễn của Alicia Keys hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của buổi lễ, mang đến sự hòa quyện cảm xúc thăng hoa giữa nghệ thuật và khoa học.

Giọng hát của Alicia Keys, qua những ca khúc truyền cảm hứng, sẽ là lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới và những người đang cống hiến không ngừng nghỉ để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại.

Sự nghiệp của Alicia Keys được ghi dấu bởi bản lĩnh và tinh thần luôn làm mới chính mình – đã phản ánh rõ nét tinh thần mà chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" muốn gửi gắm: Tôn vinh sự kiên cường của nhân loại và sức mạnh vượt qua khó khăn trở ngại. Cũng như những thành tựu khoa học góp phần nâng tầm cuộc sống và mở ra những tiến bộ mới, âm nhạc của Alicia Keys lan tỏa niềm tin rằng, mỗi người đều mang trong mình sức mạnh nội tại để vượt lên và tỏa sáng.

Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và phát sóng đồng thời trên các kênh Facebook và YouTube chính thức của Quỹ VinFuture, bắt đầu từ 20 giờ ngày 5-12.

Sự kiện là lời tri ân sâu sắc gửi tới những phát minh, thành tựu khoa học đột phá đang góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng tỉ người trên toàn thế giới, đồng thời mang đến những màn trình diễn thăng hoa, truyền viễn cảnh tươi sáng về một thế giới bền vững.

Tin liên quan

Chủ nhân giải thưởng chính Vinfuture 2024 nhận giải thưởng Nobel vật lý 2024

Chủ nhân giải thưởng chính Vinfuture 2024 nhận giải thưởng Nobel vật lý 2024

(NLDO)- GS Geoffrey E. Hinton (Canada), chủ nhân giải thưởng chính Vinfuture 2024 vừa nhận giải thưởng Nobel vật lý 2024

VinFuture VinFuture 2025 Alicia Keys
