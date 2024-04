Ảm đạm xe buýt Đà Nẵng

Đơn vị vận hành nợ lương, bảo hiểm

Nhiều tài xế cho biết hiện đơn vị vận hành 6 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn Đà Nẵng là Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 vẫn nợ lương, bảo hiểm đối với người lao động. Tài xế Nguyễn Thái Hiệp cho biết ông phải chuyển từ Quảng An 1 sang lái xe cho công ty khác (vận hành 5 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn TP Đà Nẵng) từ cuối năm 2023. Dù đã làm đơn xin nghỉ theo đúng thủ tục nhưng phía Quảng An 1 vẫn chưa trả tiền cọc (15 triệu đồng) và tiền bảo hiểm cộng với 2 tháng lương của tài xế này. Không chỉ ông Hiệp mà nhiều người lao động khác rời Quảng An 1 đến nay cũng chưa được thanh toán tiền lương, bảo hiểm và tiền cọc.