Sức khỏe

Ấm lòng người bệnh

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Những món hàng 0 đồng, những bức ảnh lưu niệm, những câu nói yêu thương… là liều thuốc tinh thần tiếp thêm nghị lực cho người bệnh

Nhiều người bệnh đã rơm rớm nước mắt khi được mặc áo bà ba, quấn khăn rằn chụp ảnh tại chương trình "Chủ nhật gắn kết yêu thương" vừa được Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) tổ chức. Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Gắn kết yêu thương

BSCK2 Lê Hà Xuân Sơn, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết "Chủ nhật gắn kết yêu thương" là hoạt động không chỉ mang giá trị nhân văn mà còn là dịp để nhìn lại, tri ân lịch sử dân tộc. 80 năm trước, nước ta giành được độc lập, đó là thành quả của sự đoàn kết, hy sinh và lòng yêu nước. "Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần ấy bằng việc chăm sóc người bệnh không chỉ bằng chuyên môn mà bằng cả tình người. Những khoảnh khắc giản dị, những món quà nhỏ… chính là cách bệnh viện kết nối lịch sử với hiện tại, để tự hào hơn, vững bước hơn, yêu thương hơn" - BS tỏ lòng.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là góc chụp ảnh "Tự hào dân tộc - Gắn kết yêu thương", nơi người bệnh được khoác lên mình áo dài, khăn rằn, nón lá và chụp ảnh lưu niệm lấy liền miễn phí. Khoảnh khắc ấy chứa đựng niềm vui và tinh thần dân tộc sâu sắc, mang đến sự ấm áp cho cả người bệnh và nhân viên y tế. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn được cắt tóc, gội đầu khô miễn phí, thưởng thức các tiết mục văn nghệ giao lưu do chính cán bộ - nhân viên bệnh viện biểu diễn và được trao tận tay những phần quà yêu thương, đầy sự sẻ chia, động viên.

Ấm lòng người bệnh- Ảnh 1.

Người bệnh tham gia chương trình “Chủ nhật gắn kết yêu thương” do Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) tổ chức

Chị N.P.K (ở TP HCM) đang điều trị tại Khoa Nội hô hấp xúc động nói rất vui và bất ngờ khi được chụp hình với áo dài, được tặng quà và còn được chăm sóc tóc miễn phí. Ở bệnh viện mà có những ngày như vầy thì thấy ấm lòng. "Cảm ơn các bác sĩ, anh chị nhân viên nhiều lắm. Mỗi người bệnh như tôi hôm nay đều cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương, không chỉ về sức khỏe mà cả tinh thần" - chị K. chia sẻ. Ông N.T.T (quê Đồng Tháp), đang điều trị tại Khoa Tim mạch can thiệp, cũng không nén được xúc động khi chương trình đã giúp ông cùng những người bệnh đồng cảnh cảm nhận niềm vui, sự gắn kết.

10 năm qua, Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp đỡ 18.313 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn với hơn 119 tỉ đồng.

Chương trình nếu không có sự đồng hành của các nhà hảo tâm cũng sẽ là sự thiếu vắng. Bày tỏ cảm xúc trong lúc trao quà cho người bệnh, ông Đào Quốc Cường (một trong số nhà hảo tâm), cho hay mỗi lần đến với "Chủ nhật gắn kết yêu thương", ông càng thêm cảm nhận sự ấm áp, gần gũi và tinh thần nhân văn lan tỏa. Tin rằng những hoạt động này sẽ giúp người bệnh vững tin hơn trong hành trình chữa trị.

San sẻ gánh lo

Mới đây, chương trình "Phiên chợ 0 đồng" do Bệnh viện Ung Bướu TP HCM (cơ sở 2) tổ chức cũng đã mang đến sự ấm áp cho hàng trăm bệnh nhân đang điều trị nội trú. Tại đây, mỗi bệnh nhân nhận được 880.000 đồng tiền mặt và mì gói, cháo, sữa, trứng, nước yến, mỹ phẩm cá nhân, sữa tắm, dầu gội… Giá trị của phiên chợ là 1,4 tỉ đồng, phục vụ cho 950 người bệnh tham gia. BSCK2 Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM (cơ sở 2), cho biết bệnh viện hiểu rằng ngoài việc điều trị y tế, sự đồng hành, chia sẻ về mặt tinh thần có vai trò rất quan trọng trong hành trình chiến đấu với bệnh tật của người bệnh. Chính vì vậy, "Phiên chợ 0 đồng" không chỉ trao tặng những món quà thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp về sự chia sẻ yêu thương, giúp bệnh nhân cảm nhận như được tiếp thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật.

Từ năm 2023, "Gian hàng yêu thương" của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được mở ra. Những chiếc áo, túi xách, món đồ giản dị nhưng thiết thực đã giúp nhiều người nhà bệnh nhân vơi đi khó khăn trong những ngày ở viện. "Mẹ tôi bị té phải nhập viện cấp cứu, đi không kịp chuẩn bị đồ. Gian hàng có rất nhiều quần áo thiết thực với người bệnh ở xa và khó khăn như chúng tôi" - anh N.T.T (ngụ Cần Thơ, chăm mẹ điều trị tại Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh) bộc bạch khi nhận được nhiều món đồ từ gian hàng.

Không dừng lại, Bệnh viện Chợ Rẫy còn triển khai chương trình "Đồng hành cùng người bệnh suy thận". Những chiếc bàn nhỏ được bố trí bánh, sữa, nước và cả sách báo đã trở thành điểm dừng chân thân quen của bệnh nhân trước khi bước vào ca lọc thận. Những trang sách gọn gàng, những giai điệu dịu êm, màn hình chiếu phim hoạt hình hay wifi kết nối người thân…, tất cả như liều thuốc tinh thần giúp hành trình điều trị của người bệnh bớt nặng nề.

Theo ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy, một trong những chương trình lớn và giàu cảm xúc mà phòng duy trì suốt nhiều năm qua chính là "Chủ nhật chia sẻ yêu thương". "Chương trình phối hợp Nhà Thiếu nhi thành phố tổ chức định kỳ ngay tại bệnh viện với mong muốn mang đến cho cô bác một không gian tràn đầy gắn kết yêu thương. Những tiết mục văn nghệ, những mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, những bức ảnh chụp lưu giữ kỷ niệm và cả những bữa cơm thân mật là tấm lòng mà chúng tôi muốn gửi gắm" - ông Hiển chia sẻ. 


