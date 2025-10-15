HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Ấm lòng người dân vùng bão lũ

VĂN DUẨN - MINH CHIẾN

200 triệu đồng do bạn đọc đóng góp đã được Báo Người Lao Động trao kịp thời đến 6 gia đình khó khăn tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 14-10, đại diện Báo Người Lao Động đã phối hợp với chính quyền xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên trao tận tay 200 triệu đồng cho 6 hộ gia đình có nhà cửa, tài sản bị nước cuốn trôi, hư hỏng do bão lũ.

Khó khăn chồng chất

Theo đó, 1 hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng và 5 hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Toàn bộ số tiền trên là do bạn đọc đóng góp, hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Người Lao Động qua MoMo (100 triệu đồng) và Zalopay (100 triệu đồng).

Trong những hoàn cảnh đặc biệt được Báo Người Lao Động trao tiền hỗ trợ tận nhà, gia đình bà Trương Thị Hoạt ở xóm Đông, xã Điềm Thụy bị thiệt hại nặng nề. Dẫn chúng tôi đến nền đất trống nơi ngôi nhà đã bị lũ cuốn phăng, người phụ nữ đơn thân với dáng đi xiêu vẹo đã không cầm được nước mắt khi nhận 50 triệu đồng.

Bà Hoạt nghẹn ngào: "Tôi không được học hành, không biết chữ nên chẳng biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 50 triệu đồng trong lúc tôi khốn khổ nhất. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền và các nhà hảo tâm, tôi sẽ dùng số tiền này để dựng lại một ngôi nhà nhỏ, ổn định cuộc sống".

Trận lũ kinh hoàng đêm 8-10 đã cướp đi của bà Hoạt tất cả: từ ngôi nhà, vật dụng cho đến bọc tiền 10 triệu đồng chắt chiu bao năm. "Tôi chẳng còn gì cả!" - bà chua xót.

Bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điềm Thụy, cho biết bà Hoạt là một trong những trường hợp khó khăn nhất xã. Bà sống một mình ven đê Hà Châu, ai thuê gì làm nấy để mưu sinh. Dù thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn, trong 2 năm 2023 và 2024, bà vẫn tình nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo để nhường suất cho những gia đình khác. "Hoàn cảnh của bà vốn rất vất vả. Giờ đây, nhà cửa, 10 triệu đồng và 10 bao lúa đều bị lũ cuốn đi, thực sự khó khăn chồng chất khó khăn" - bà Quyên trăn trở.

Trong sáng 14-10, chị Dương Thị Liên - xóm Vũ Chấn, xã Điềm Thụy - đã xin nghỉ làm công ty để có mặt từ sớm tại trụ sở xã. Gương mặt vẫn chưa hết phờ phạc sau trận lũ, chị kể đêm qua đã không thể nào ngủ được khi nhận tin báo hôm nay được nhận tiền hỗ trợ.

"Cầm 30 triệu đồng của báo hỗ trợ mà tôi mừng run cả tay. Số tiền này với mẹ con tôi lúc này rất lớn. Mẹ con tôi chân thành cảm ơn Báo Người Lao Động, cảm ơn bạn đọc của báo. Tôi sẽ dùng số tiền này, cùng với sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm để xây lại một ngôi nhà nho nhỏ" - chị xúc động.

Hoàn cảnh chị Liên cũng vô cùng éo le. Chồng mất vì bạo bệnh 6 năm trước, một mình chị làm công nhân với đồng lương 5-6 triệu đồng/tháng để tần tảo nuôi 2 con, một cháu học lớp 11 và một cháu học lớp 8. Trận lũ vừa qua không chỉ cuốn đi hết tài sản mà còn làm sụt lún, nứt toác ngôi nhà 25 m² vốn là nơi tá túc của 3 mẹ con. Sào lúa sắp đến ngày thu hoạch của chị cũng bị nước lũ nhấn chìm, mất trắng.

Ấm lòng người dân vùng bão lũ - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Trương Thị HoạtẢnh: MINH CHIẾN

Sự hỗ trợ thiết thực

Trận bão lũ vừa qua đã khiến nhiều gia đình trên địa bàn xã Điềm Thụy rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", nhà cửa bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sinh sống. Nhiều hộ phải tạm thời ở nhờ nhà người thân và hàng xóm.

Trong số đó có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà của gia đình ông Dương Văn Phúc - một hộ nghèo tại xã Điềm Thụy - đã bị sụt lún, nứt tường và tốc mái ngói. Tại xóm Vũ Chấn, nhà của bà Dương Thị Thụ, vợ liệt sĩ, cũng bị sụt lún nghiêm trọng 1/3 nền, cần được sửa chữa khẩn cấp. Bà Thụ hiện sống cùng người con trai không còn khả năng lao động. Nhà của gia đình anh Nguyễn Viết Tuấn ở xóm Sỏi cũng bị sập 3 gian tường phía sau và toàn bộ tường rào. Các hộ gia đình này được nhận hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ.

Chứng kiến quá trình phóng viên Báo Người Lao Động cùng cán bộ MTTQ Việt Nam xã Điềm Thụy trực tiếp đến thăm hỏi từng hoàn cảnh trước khi trao tiền hỗ trợ, bà Chu Thị Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc và Báo Người Lao Động vì đã hành động khẩn trương, kịp thời.

"Chỉ sau 2 ngày khảo sát và nắm bắt tình hình, Báo Người Lao Động đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền để trao tiền hỗ trợ trực tiếp đến tay người dân. Đây là sự giúp đỡ vô cùng quý báu và thiết thực" - bà Tâm cảm kích.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Điềm Thụy nhấn mạnh: "Thay mặt chính quyền và các hộ dân, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Người Lao Động cùng bạn đọc đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong báo tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ thêm nhiều trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, không chỉ tại Điềm Thụy mà còn ở các địa phương khác". 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo