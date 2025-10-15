Ấm lòng người dân vùng bão lũ

Ngày 14-10, đại diện Báo Người Lao Động đã phối hợp với chính quyền xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên trao tận tay 200 triệu đồng cho 6 hộ gia đình có nhà cửa, tài sản bị nước cuốn trôi, hư hỏng do bão lũ.

Khó khăn chồng chất

Theo đó, 1 hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng và 5 hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Toàn bộ số tiền trên là do bạn đọc đóng góp, hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Người Lao Động qua MoMo (100 triệu đồng) và Zalopay (100 triệu đồng).

Trong những hoàn cảnh đặc biệt được Báo Người Lao Động trao tiền hỗ trợ tận nhà, gia đình bà Trương Thị Hoạt ở xóm Đông, xã Điềm Thụy bị thiệt hại nặng nề. Dẫn chúng tôi đến nền đất trống nơi ngôi nhà đã bị lũ cuốn phăng, người phụ nữ đơn thân với dáng đi xiêu vẹo đã không cầm được nước mắt khi nhận 50 triệu đồng.

Bà Hoạt nghẹn ngào: "Tôi không được học hành, không biết chữ nên chẳng biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 50 triệu đồng trong lúc tôi khốn khổ nhất. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền và các nhà hảo tâm, tôi sẽ dùng số tiền này để dựng lại một ngôi nhà nhỏ, ổn định cuộc sống".

Trận lũ kinh hoàng đêm 8-10 đã cướp đi của bà Hoạt tất cả: từ ngôi nhà, vật dụng cho đến bọc tiền 10 triệu đồng chắt chiu bao năm. "Tôi chẳng còn gì cả!" - bà chua xót.

Bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điềm Thụy, cho biết bà Hoạt là một trong những trường hợp khó khăn nhất xã. Bà sống một mình ven đê Hà Châu, ai thuê gì làm nấy để mưu sinh. Dù thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn, trong 2 năm 2023 và 2024, bà vẫn tình nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo để nhường suất cho những gia đình khác. "Hoàn cảnh của bà vốn rất vất vả. Giờ đây, nhà cửa, 10 triệu đồng và 10 bao lúa đều bị lũ cuốn đi, thực sự khó khăn chồng chất khó khăn" - bà Quyên trăn trở.

Trong sáng 14-10, chị Dương Thị Liên - xóm Vũ Chấn, xã Điềm Thụy - đã xin nghỉ làm công ty để có mặt từ sớm tại trụ sở xã. Gương mặt vẫn chưa hết phờ phạc sau trận lũ, chị kể đêm qua đã không thể nào ngủ được khi nhận tin báo hôm nay được nhận tiền hỗ trợ.

"Cầm 30 triệu đồng của báo hỗ trợ mà tôi mừng run cả tay. Số tiền này với mẹ con tôi lúc này rất lớn. Mẹ con tôi chân thành cảm ơn Báo Người Lao Động, cảm ơn bạn đọc của báo. Tôi sẽ dùng số tiền này, cùng với sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm để xây lại một ngôi nhà nho nhỏ" - chị xúc động.

Hoàn cảnh chị Liên cũng vô cùng éo le. Chồng mất vì bạo bệnh 6 năm trước, một mình chị làm công nhân với đồng lương 5-6 triệu đồng/tháng để tần tảo nuôi 2 con, một cháu học lớp 11 và một cháu học lớp 8. Trận lũ vừa qua không chỉ cuốn đi hết tài sản mà còn làm sụt lún, nứt toác ngôi nhà 25 m² vốn là nơi tá túc của 3 mẹ con. Sào lúa sắp đến ngày thu hoạch của chị cũng bị nước lũ nhấn chìm, mất trắng.

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Trương Thị HoạtẢnh: MINH CHIẾN

Sự hỗ trợ thiết thực

Trận bão lũ vừa qua đã khiến nhiều gia đình trên địa bàn xã Điềm Thụy rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", nhà cửa bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sinh sống. Nhiều hộ phải tạm thời ở nhờ nhà người thân và hàng xóm.

Trong số đó có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà của gia đình ông Dương Văn Phúc - một hộ nghèo tại xã Điềm Thụy - đã bị sụt lún, nứt tường và tốc mái ngói. Tại xóm Vũ Chấn, nhà của bà Dương Thị Thụ, vợ liệt sĩ, cũng bị sụt lún nghiêm trọng 1/3 nền, cần được sửa chữa khẩn cấp. Bà Thụ hiện sống cùng người con trai không còn khả năng lao động. Nhà của gia đình anh Nguyễn Viết Tuấn ở xóm Sỏi cũng bị sập 3 gian tường phía sau và toàn bộ tường rào. Các hộ gia đình này được nhận hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ.

Chứng kiến quá trình phóng viên Báo Người Lao Động cùng cán bộ MTTQ Việt Nam xã Điềm Thụy trực tiếp đến thăm hỏi từng hoàn cảnh trước khi trao tiền hỗ trợ, bà Chu Thị Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc và Báo Người Lao Động vì đã hành động khẩn trương, kịp thời.

"Chỉ sau 2 ngày khảo sát và nắm bắt tình hình, Báo Người Lao Động đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền để trao tiền hỗ trợ trực tiếp đến tay người dân. Đây là sự giúp đỡ vô cùng quý báu và thiết thực" - bà Tâm cảm kích.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Điềm Thụy nhấn mạnh: "Thay mặt chính quyền và các hộ dân, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Người Lao Động cùng bạn đọc đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong báo tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ thêm nhiều trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, không chỉ tại Điềm Thụy mà còn ở các địa phương khác".



