Âm mưu chiếm đoạt tiền tỉ trên mạng xã hội

Ngày 24-3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Thành Chung (31 tuổi, quê Hưng Yên) 8 năm tù và Nguyễn Hữu Tuân (41 tuổi, quê Hà Nội) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, tòa buộc hai bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho bị hại.



Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (người Việt Nam sinh sống tại Singapore) cần vay tiền từ em gái Nguyễn Thị Thu Chi (đang ở Việt Nam). Tuy nhiên, do không biết cách nhận tiền từ Việt Nam, chị Thảo nhờ bạn là Lê Thị Thu Thủy (cũng sống tại Singapore) tìm dịch vụ chuyển tiền.

Hai bị cáo tại toà

Ngày 24-5-2022, chị Thủy sử dụng tài khoản Facebook "Anna Truong" để đăng tin trên nhóm "Người Việt Nam tại Singapore" tìm dịch vụ chuyển tiền. Ngay sau đó, một tài khoản Facebook có tên "Lựu Vương Kore" chủ động nhắn tin, thỏa thuận về việc chuyển hơn 1,7 tỉ đồng (tương đương 100.000 đô la Singapore) từ Việt Nam sang Singapore. Tài khoản này cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng mang tên "Nguyen Thu Thuy" tại Việt Nam và địa chỉ nhận tiền tại Singapore.

Tin tưởng vào giao dịch này, chị Thủy thông báo cho chị Thảo, để chị Thảo nhờ em gái Nguyễn Thị Thu Chi chuyển hơn 1,7 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng do "Lựu Vương Kore" cung cấp. Tuy nhiên, khi đến địa chỉ nhận tiền tại Singapore, chị Thảo mới phát hiện không có khoản tiền nào chờ nhận. Lúc này, chị Thủy kiểm tra thì thấy tài khoản "Lựu Vương Kore" đã bị khóa. Nghi ngờ bị lừa, chị Thảo báo lại cho em gái đến Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An trình báo vụ việc.

Qua điều tra, ngày 6-1-2023, Công an bắt giữ Phạm Thành Chung, sau đó Nguyễn Hữu Tuân đến đầu thú.

Kết quả điều tra xác định, Chung và Tuân là bạn bè quen biết ngoài xã hội. Đầu tháng 4-2022, Chung phát hiện trên các hội nhóm người Việt tại Singapore có nhiều người có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Singapore. Nảy sinh ý định lừa đảo, Chung lên kế hoạch cung cấp tài khoản ngân hàng để các nạn nhân chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt.

Chung bàn bạc với Tuân về kế hoạch này. Theo đó, Chung lo tìm kiếm "khách hàng" và cung cấp tài khoản nhận tiền, còn Tuân mua tài khoản ngân hàng, rút tiền và giao lại cho Chung để hưởng tiền công. Tuân mua một tài khoản ngân hàng mang tên "Nguyen Thu Thuy" với giá 2 triệu đồng. Chung mua tài khoản Facebook "Lựu Vương Kore" với giá 500.000 đồng. Sau khi tham gia vào nhóm "Người Việt Nam tại Singapore", Chung phát hiện chị Thủy có nhu cầu chuyển tiền nên chủ động nhắn tin qua Facebook, giả danh dịch vụ chuyển tiền. Để tạo lòng tin, Chung còn liên hệ với một tài khoản Facebook khác trong nhóm để lấy địa chỉ nhận tiền tại Singapore.

Sau khi chiếm đoạt của chị Thuỷ hơn 1,7 tỉ đồng, Chung chia cho Tuân 220 triệu đồng tiền công, số còn lại hơn 1,5 tỉ đồng, Chung tiêu xài cá nhân.

Đến nay, gia đình Chung đã bồi thường 1,5 tỉ đồng, gia đình Tuân bồi thường 50 triệu đồng cho bị hại.