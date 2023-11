Chiều 13-11, nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Kenny G đã có buổi gặp gỡ báo chí trước đêm diễn "Kenny G Live In Vietnam" tối 14-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.



Chia sẻ tại buổi họp báo, Kenny G bày tỏ niềm vui và hào hứng khi quay trở lại Việt Nam sau 8 năm để biểu diễn trong một đêm nhạc hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn và bất ngờ. Nam nghệ sĩ cho hay ông cảm nhận được sự yêu mến của khán giả Việt Nam.

Nghệ sĩ Kenny G cho hay bất ngờ trước sự yêu mến của khán giả Việt Nam

"Tôi xin được gửi lời cảm ơn Báo Nhân Dân và IB Group đưa tôi và các tác phẩm của mình được trở lại Việt Nam lần này. Tôi rất bất ngờ trước sự yêu mến của khán giả Việt Nam. Tôi hy vọng với sự yêu mến này của các bạn, tần suất xuất hiện của tôi tại đất nước bạn để biểu diễn sẽ thường xuyên hơn, có thể không phải là 5 năm mà là 3 năm và ngắn hơn"- nghệ sĩ Kenny G chia sẻ.

Kenny G khiến các nhà báo thích thú khi biểu diễn một đoạn ngắn tại buổi họp báo. Video: Lan Anh

Nghệ sĩ cho biết, ông đang cố gắng tập nói tiếng Việt chuẩn về ngữ điệu, phát âm. Về những điều đặc biệt cho đêm diễn, Kenny G cho hay có đội ngũ trong ban nhạc đồng hành trên 30 năm về cơ bản hiểu nhau. Nam nghệ sĩ nói thêm, trong đêm diễn tối 14-11, ông sẽ chơi một bản nhạc trong album mới nhất cùng những tác phẩm quen thuộc như Going Home, Forever in Love, Sentimental, The Moment, My heart will go on…

Tại buổi họp báo, nghệ sĩ saxophone Kenny G cũng trao tặng BTC một cây kèn saxophone nhằm mục đích đấu giá gây quỹ từ thiện. Chia sẻ về cây kèn này, nghệ sĩ cho hay đây là cây kèn mô phỏng lại giống với cây kèn ông bắt đầu tập luyện từ năm 1950.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G trao tặng BTC chương trình một cây kèn saxophone nhằm mục đích đấu giá gây quỹ từ thiện

"Tôi không thường không trao tặng kèn saxophone. Trước đây, tôi có tặng một cây saxophone cho cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Tôi chỉ tặng kèn vào những dịp đặc biệt, như tặng cho dự án của Báo Nhân Dân.

Hiện nay loại kèn này không được sản xuất nên tôi có đặt làm lại một cây kèn giống với kèn ban đầu, cá nhân tôi cảm thấy cây kèn này có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp của mình"- Kenny G nói.

Trước tình cảm của Kenny G, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, xúc động chia sẻ: "Đêm nhạc Kenny G Live In Vietnam không phải là một chương trình âm nhạc thương mại thông thường mà là một chương trình có tính thiện nguyện. Toàn bộ tiền bán vé, chúng tôi sẽ dành tặng cho những gia đình, cá nhân, đặc biệt dành tặng cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn".

Trước câu hỏi của báo chí về việc có dành tặng khán giả Việt Nam một nhạc phẩm Việt Nam hay không, nghệ sĩ Kenny G cho biết, BTC có gửi cho ông tác phẩm rất nổi tiếng là "Bèo dạt mây trôi" nhưng thời gian vừa qua ông và ban nhạc đi lưu diễn, chưa có thời gian nghiên cứu trình diễn âm nhạc kết hợp với các nhạc cụ khác thế nào. "Từ nay đến tối mai, tôi sợ rằng sẽ không kịp để luyện tập. Nếu như có thời gian, tôi tin rằng việc biểu diễn tác phẩm này sẽ rất tuyệt vời"- ông Kenny G chia sẻ.

Trong chuỗi hoạt động tại Việt Nam, nghệ sĩ Kenny G sẽ gửi tặng khán giả Việt một MV đặc biệt, được quay tại các địa điểm văn hóa lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Nam nghệ sĩ dự kiến sẽ tới Đà Nẵng và Hội An sau đêm diễn tại Hà Nội.