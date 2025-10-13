Ẩm thực Việt hướng đến chuẩn mực toàn cầu

Vừa giành giải thưởng tại Better Choice Awards 2025 - do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Công ty CP VCCorp phối hợp tổ chức - với hạng mục Giải pháp Đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng và doanh nghiệp (DN), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ben Foods (gọi tắt là Ben Foods) đã kể lại hành trình của mình.

Kết hợp công nghệ với ẩm thực

Khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm vào năm 2021, Ben Foods đặt mục tiêu tiên phong mang những hương vị thân quen của bữa cơm gia đình đến với người tiêu dùng bằng công nghệ hiện đại.

Bà Vũ Thị Hồng Xuân, Giám đốc Vận hành Ben Foods (thứ hai từ trái qua), đại diện công ty nhận giải thưởng Better Choice Awards 2025 - hạng mục Giải pháp Đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng và doanh nghiệp. (Ảnh do doanh nghiệp cung cấp)

Ông Nguyễn Kim, Giám đốc kinh doanh Ben Foods, cho rằng ứng dụng công nghệ trong chế biến thực phẩm không còn là lựa chọn mà là bắt buộc để cạnh tranh trong kỷ nguyên "ăn nhanh - sống sạch". Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, độ an toàn và sự tiện lợi nên việc ứng dụng các công nghệ như sấy thăng hoa, tiệt trùng, truy xuất nguồn gốc... sẽ giúp tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu - kênh tiêu thụ chính của Ben Foods trong thời gian tới.

Thực phẩm chế biến với công nghệ tiên tiến giúp giữ trọn hương vị, không chất bảo quản của Ben Foods

Giới thiệu thêm, đại diện Ben Foods cho biết từ tháng 5-2025, công ty chính thức triển khai giải pháp "Ready to eat" - sấy thăng hoa ứng dụng công nghệ plasma và tiệt trùng. Công nghệ này là bước tiến quan trọng khi mở ra cơ hội cho DN thực phẩm tiếp cận mô hình sản xuất - phân phối hiện đại, bền vững; còn người tiêu dùng vừa có bữa ăn bảo đảm an toàn, chất lượng vừa tiết kiệm thời gian.

"Giải pháp sấy thăng hoa đã rất phổ biến trên thế giới nhưng điểm khác biệt của Ben Foods là ứng dụng công nghệ plasma trong khâu sơ chế thực phẩm, giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn. Nhờ đó, sản phẩm sạch hơn, an toàn hơn và bảo quản được lâu hơn mà không phải sử dụng chất bảo quản" - ông Nguyễn Kim so sánh.

Với 3 bước đơn giản để sử dụng - mở bao bì, hâm nóng hoặc thêm nước sôi và thưởng thức, sản phẩm của Ben Foods được Ban Tổ chức Better Choice Awards 2025 đánh giá cao bởi mở ra một thế hệ sản phẩm mới. Những viên canh, viên xúp sử dụng công nghệ tiên tiến có thể giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng, chỉ cần thêm nước sôi là có ngay tô canh nóng. Các món kho, cháo truyền thống áp dụng công nghệ tiệt trùng retort ở 121 độ C, cho phép bảo quản ở nhiệt độ thường đến 24 tháng mà vẫn giữ trọn hương vị tự nhiên.

Theo khảo sát của Nielsen Việt Nam, 73% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho thực phẩm không chứa chất bảo quản. Ben Foods đã chạm đúng nhu cầu lớn của thị trường khi giải quyết được nỗi lo về sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đầu tư bền vững

Ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chế biến thực phẩm được đánh giá là mang đến nhiều cơ hội cạnh tranh, nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu cho DN song cũng đặt ra không ít thách thức.

Theo ông Nguyễn Kim, dù chi phí đầu tư công nghệ ban đầu là một thách thức lớn nhưng đây chính là chìa khóa để DN phát triển bền vững. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến đã giúp Ben Foods nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, thương hiệu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với kênh phân phối phù hợp, Ben Foods có thể nhanh chóng thu hồi vốn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Lãnh đạo Ben Foods còn chỉ ra thách thức hàng đầu khi đưa sản phẩm ứng dụng công nghệ cao ra thị trường, đó là rào cản từ nhận thức và thói quen tiêu dùng. Người tiêu dùng Việt Nam đôi khi chưa thật sự hiểu rõ và đánh giá đúng giá trị mà những công nghệ tiên tiến mang lại trong việc giữ trọn dinh dưỡng, loại bỏ chất bảo quản. Điều này khiến họ khó chấp nhận mức giá bán sản phẩm cao hơn so với thực phẩm truyền thống, đại trà.

Bên cạnh đó, thói quen mua sắm tiện lợi và linh hoạt theo kiểu "ra ngõ là có đồ ăn tươi", ưu tiên thực phẩm chế biến tại chỗ vẫn rất phổ biến. Chính tâm lý này khiến nhiều người tiêu dùng đắn đo, không dễ chuyển sang lựa chọn các sản phẩm đóng gói với công nghệ sản xuất tập trung và bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng tốt hơn. "Muốn thành công khi ứng dụng công nghệ, DN thực phẩm cần kiên trì với định hướng đã chọn để dần thay đổi thói quen của người tiêu dùng" - đại diện Ben Foods đúc kết.

Được vinh danh trong tốp 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng tại Better Choice Awards 2025, Ben Foods xem đây là sự ghi nhận cho nỗ lực nghiên cứu - sáng tạo và trách nhiệm của DN tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm tiện ích. Thương hiệu này khẳng định luôn nỗ lực giúp khách hàng cảm nhận được tinh hoa ẩm thực Việt qua các sản phẩm tiện lợi, an toàn và chất lượng cao.

Giai đoạn tới, Ben Foods vẫn xác định đổi mới công nghệ là ưu tiên hàng đầu. Theo lãnh đạo Ben Foods, sản phẩm của công ty không đơn thuần là bữa ăn nhanh mà còn là một giải pháp thiết thực để lưu giữ và tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt giữa dòng chảy cuộc sống hối hả. Vì thế, công ty đang đẩy mạnh đầu tư vào các giải pháp công nghệ tiên tiến cùng quy trình tiệt trùng và đóng gói thông minh.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, Ben Foods cũng đặt phát triển bền vững làm trọng tâm chiến lược. Công ty không chỉ cho ra mắt những sản phẩm vì sức khỏe của người tiêu dùng mà còn quan tâm đến vấn đề môi trường thông qua việc triển khai các sáng kiến nhằm giảm thiểu rác thải thực phẩm, tích cực tìm kiếm và tối ưu hóa bao bì thân thiện với môi trường, chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng xanh. Những nỗ lực này nhằm bảo đảm mọi hoạt động của Ben Foods đều phù hợp với các chuẩn mực toàn cầu về thực phẩm an toàn.

Truyền cảm hứng khởi nghiệp Một trong những giá trị cốt lõi mà Ben Foods hướng đến là góp phần tạo nên một thế hệ doanh nhân, DN Việt Nam năng động, tràn đầy tinh thần đổi mới và nhân văn. Ben Foods cam kết trở thành cầu nối ẩm thực vững chắc, tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và sự kiện văn hóa - ẩm thực quốc tế, quyết tâm đưa tinh hoa sản vật Việt Nam vươn xa. "Hơn cả mục tiêu thương mại, đây là cách chúng tôi truyền ngọn lửa khởi nghiệp đầy cảm hứng tới thế hệ trẻ, củng cố niềm tin vào tinh thần "làm thật - cống hiến thật" vì cộng đồng" - ông Nguyễn Kim bày tỏ.

Thu hút khách hàng trẻ Các chuyên gia đánh giá việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thực phẩm, nhất là những giải pháp bền vững, sẽ giúp định vị thương hiệu DN có trách nhiệm, sáng tạo và dẫn đầu xu hướng. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh và thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi, có ý thức cao về môi trường. Ngoài ra, công nghệ cũng là bệ phóng giúp DN thực phẩm trong nước tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu, đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn và xây dựng thương hiệu bền vững.



