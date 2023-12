Ăn chặn tiền mai táng, 2 cán bộ lãnh án

Nhiều năm điều tra việc ăn chặn

Từ năm 2014, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đinh Thị Liên về tội "Tham ô tài sản". Trong năm này, cơ quan công an cũng khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Lê Trung Thành đến năm 2018, mới bị khởi tố về tội danh trên. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, cả hai đã được đình chỉ điều tra.

Cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT đã phục hồi điều tra các vụ án, phục hồi điều tra các bị can trên; sau đó, nhập 2 vụ án trên thành một. Đến tháng 6-2023, Cơ quan CSĐT mới có kết luận chính thức vụ việc.