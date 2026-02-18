Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Đăng bài ẩn danh sai sự thật về lực lượng công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị xác minh danh tính, buộc xóa bài và đang bị lập hồ sơ xử lý.

Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý - Ảnh 1.

Công an xã Lệ Thủy làm việc với anh T.V.H

Ngày 18-2, Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) cho hay đang lập hồ sơ vụ việc để xem xét xử lý theo quy định pháp luật đối với trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan lực lượng công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một bài viết đăng ẩn danh trong nhóm trên Facebook có nội dung sai sự thật về lực lượng Công an nhân dân, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng.

Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý - Ảnh 2.

Bài đăng có nội dung sai sự thật của T.V.H trong hội nhóm trên không gian mạng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lệ Thủy xác định người đăng là T.V.H (trú thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị). Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, anh T.V.H đã chủ động xóa bài viết, cam kết không tái phạm. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nhóm mạng xã hội nơi xuất hiện bài đăng có tên "Chợ tréo - Lệ Thủy - Quảng Bình", thu hút nhiều thành viên tham gia trao đổi, mua bán và chia sẻ thông tin địa phương.

Tin liên quan

Quảng Trị: Công an thông tin về đối tượng xúc phạm lực lượng chức năng

Quảng Trị: Công an thông tin về đối tượng xúc phạm lực lượng chức năng

(NLĐO) - Công an đã mời một nam thanh niên 18 tuổi đến làm việc sau khi người này lập Facebook ảo, nhắn tin xúc phạm, thách thức lực lượng chức năng.

Ma túy đã len lỏi vào một làng quê Quảng Trị

(NLĐO) - Trong thời gian ngắn, Công an xã Tân Gianh (Quảng Trị) đã phát hiện 2 vụ việc liên quan đến ma túy, trong đó có một thiếu niên tàng trữ số lượng lớn.

Nhóm thanh niên ở Quảng Trị bị khởi tố vì gây rối trật tự công cộng

(NLĐO) - Trong số 22 đối tượng liên quan vụ án gây rối trật tự công cộng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng

Quảng Trị đăng tin sai sự thật tin giả trên mạng xã hội Công an xã Lệ Thuỷ bôi xấu công an công an xử lý vi phạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo