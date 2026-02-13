HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ấn Độ: Điều dưỡng tử vong sau khi nhiễm virus Nipah

Xuân Mai

(NLĐO) - Nạn nhân là một trong hai điều dưỡng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Nipah tại Ấn Độ kể từ tháng 12 năm ngoái.

Một nữ điều dưỡng 25 tuổi đã tử vong hôm 12-2 tại một bệnh viện ở TP Barasat, bang Tây Bengal - Ấn Độ do biến chứng vì nhiễm virus Nipah. Đây là ca tử vong đầu tiên liên quan đến loại virus này tại bang Tây Bengal trong thời gian gần đây.

Các nguồn tin từ Bộ Y tế Ấn Độ cho biết không thể coi virus Nipah là nguyên nhân duy nhất dẫn đến cái chết này. Tuy nhiên, họ cũng làm rõ rằng việc nhiễm virus đã kéo theo hàng loạt biến chứng khiến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân suy sụp.

img

Các bệnh nhân được điều trị tại cơ sở y tế ở Barasat. Ảnh: The Hindu

Theo trang India Today, nạn nhân là một trong hai điều dưỡng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Nipah kể từ tháng 12 năm ngoái. Dù mới đây cô đã có kết quả âm tính với virus này nhưng tình trạng bệnh vẫn rất nguy kịch và cô đã phải điều trị trong nhiều tuần qua.

Đại diện bệnh viện nói trên cho biết cô đã rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài, khiến hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng và sau đó bị nhiễm trùng phổi.

Bệnh nhân đã dừng sử dụng máy thở vào cuối tháng 1 nhưng bệnh tình lại diễn biến xấu đi. Đến hôm 11-2 cô phải thở máy trở lại và qua đời một ngày sau đó.

Một đại diện bệnh viện chia sẻ: "Mặc dù cô ấy đã hết nhiễm virus Nipah nhưng lại phải chịu đựng nhiều biến chứng khác nhau".

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quốc gia (NCDC), có hai ca nhiễm virus Nipah được xác nhận tại bang Tây Bengal. Ca thứ hai là một nam điều dưỡng đã hồi phục và xuất viện vào tháng 1-2026.

Trước đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã lên tiếng cảnh báo về những số liệu đồn đoán và không chính xác về dịch bệnh virus Nipah đang lan truyền trên một số phương tiện truyền thông. Bộ này cho biết sau khi xác nhận hai ca bệnh, chính phủ đã phối hợp với chính quyền bang Tây Bengal để triển khai các biện pháp y tế công cộng toàn diện theo đúng phác đồ quy định.

Bộ Y tế thông tin thêm tổng cộng có 196 người tiếp xúc liên quan đến các ca bệnh trên đã được xác định, truy vết, theo dõi và xét nghiệm. Tất cả đều không có triệu chứng và có kết quả âm tính với virus Nipah.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiễm virus Nipah là một bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bệnh cũng có thể lây lan qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây trực tiếp từ người sang người.

Tin liên quan

Nhiều nơi ở châu Á lo ngại virus Nipah

Nhiều nơi ở châu Á lo ngại virus Nipah

Bộ Y tế Thái Lan bắt đầu sàng lọc hành khách đi máy bay đến từ Ấn Độ để phát hiện khả năng nhiễm virus Nipah từ ngày 26-1

Cảnh báo đáng sợ về virus Nipah chết chóc

Giới chuyên gia y tế thế giới hôm 9-12 cảnh báo virus gây chết người Nipah "có nguy cơ bùng phát thành đại dịch" vì loài dơi ăn trái Pteropus mang virus này đã được tìm thấy tại nhiều khu vực.

Trung Quốc phát hiện virus corona mới, có thể lây sang người như COVID-19

(NLĐO) - Nhóm nghiên cứu dẫn dầu bởi "quý bà dơi" Vũ Hán cho biết virus corona mới HKU5-CoV-2 có thể lây từ dơi sang người theo cùng con đường với COVID-19

Ấn Độ ngừng tim suy giảm hệ miễn dịch virus Nipah điều dưỡng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo