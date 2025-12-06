Ấn Độ - Nga tăng cường quan hệ kinh tế

Hai nhà lãnh đạo này thông báo Ấn Độ và Nga đã nhất trí về chương trình hợp tác kinh tế đến năm 2030. Kế hoạch này giúp mở rộng hoạt động kinh doanh giữa hai nước, hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỉ USD vào năm 2030, so với mức 68,7 tỉ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2025.

Hai bên cũng nhấn mạnh mối quan hệ năng lượng gắn bó giữa Ấn Độ và Nga. Tổng thống Putin khẳng định Nga là nhà cung cấp đáng tin cậy các nguồn lực năng lượng và mọi thứ cần thiết cho sự phát triển ngành năng lượng Ấn Độ. Theo ông Putin, Nga sẵn sàng tiếp tục bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho nền kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh chóng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô New Delhi hôm 5-12. Ảnh: AP

Trong khi đó, Thủ tướng Modi cho biết an ninh năng lượng từ lâu đã là trụ cột trong quan hệ giữa hai nước, với hợp tác hạt nhân dân sự kéo dài hàng thập kỷ. Theo nhà lãnh đạo Ấn Độ, hai bên sẽ duy trì sự hợp tác này, đồng thời mở rộng các lĩnh vực như năng lượng sạch, đóng tàu, phân bón... Ấn Độ hiện muốn tăng xuất khẩu dược phẩm, nông sản và dệt may sang Nga, đồng thời tìm cách dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan. New Delhi cũng tìm kiếm nguồn cung phân bón dài hạn từ Moscow.

Trước thềm cuộc gặp, trang Bloomberg đưa tin Ấn Độ đồng ý chi khoảng 2 tỉ USD để thuê một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Nga. Theo thỏa thuận, tàu ngầm tấn công trên sẽ giúp Ấn Độ huấn luyện thủy thủ và hoàn thiện hoạt động của tàu ngầm hạt nhân trong lúc nước này tự đóng các tàu của riêng mình.