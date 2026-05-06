Thời sự Chính trị

Ấn Độ nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

DƯƠNG NGỌC

Trên khắp thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng

Chiều 5-5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trên khắp thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ đã bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng. Tại khách sạn, đông đảo nghệ sĩ Ấn Độ đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống.

Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

- Ảnh 1.

Đại diện cộng đồng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô LâmẢnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (2016 - 2026). Đây là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, kiến tạo xung lực mới và định hình khuôn khổ hợp tác cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Ấn Độ có các lãnh đạo bộ, ngành: ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ. 

Trong chuyến thăm, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chương trình làm việc rất phong phú tại New Delhi và tại trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ phát triển nhất Ấn Độ là Mumbai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Ấn Độ trao đổi, thảo luận về các định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo ra đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, tôn giáo...

Bên cạnh các hoạt động hội đàm, hội kiến cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhiều hoạt động sôi động, thiết thực sẽ được tổ chức, như các diễn đàn về tài chính, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo...


