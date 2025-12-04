An Giang đang làm rõ những "lùm xùm" tại nghiệp đoàn xe ôm Núi Cấm

Sáng 4-12, ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch (KDL) Quốc gia Núi Sam, cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh An Giang về kết quả xác minh, ghi nhận ý kiến, giải quyết nội dung đơn phản ánh của công dân tại KDL Núi Cấm ở xã Núi Cấm.

Lên tiếng phản đối thì bị hành hung?

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có công văn chỉ đạo Ban Quản lý KDL Quốc gia Núi Sam (quản lý KDL Núi Cấm từ ngày 1-7 vừa qua), đồng thời chuyển đơn của bà Pham Thị Kim Thoa và ông Nguyễn Văn Út Dứt cùng một số người hành nghề xe ôm đưa rước khách tham quan lên xuống Núi Cấm.

Xe máy chở khách "kẹp 3" ngay trước mặt bảo vệ

"Trong quá trình hành nghề tại KDL Núi Cấm, các công dân này bị một số nhân viên bảo vệ, cá nhân khác chèn ép lượt tài, tranh giành khách, hành hung; yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra, giám sát và chấn chỉnh lại" - công văn của UBND tỉnh An Giang nêu.

Bà Thoa cho biết đã hành nghề xe ôm tại Núi Cấm từ những ngày đầu thành lập nghiệp đoàn đến nay. Theo quy định của nghiệp đoàn thuộc Ban Quản lý KDL Núi Cấm, mỗi ngày các cá nhân có đăng ký hành nghề sẽ báo tài chuyến để hoạt động từ 6-16 giờ.

"Mỗi lần xuất bến, tôi đóng tiền 6.000 đồng gọi là phí xuất bến. Tuy nhiên, khi đưa 6.000 thì bảo vệ của ban được giao nhiệm vụ xếp tài sẽ… không vui nên người chạy phải đưa 10.000 đồng hoặc 20.000 đồng. Đáng nói hơn, tại cổng chính bán vé tham quan, sau 16 giờ, khi hết xếp tài thì những người bảo vệ lại ra trực tiếp chạy xe ôm, tranh giành khách với chúng tôi" - bà Thoa nói.

Ông Út Dứt cho biết thêm, tại cổng số 1 đường lên núi, ngay chốt bảo vệ an ninh trật tự Núi Cấm, người ngoài nghiệp đoàn vẫn được chạy để ăn chia. Theo ông Út Dứt, để đăng ký hành nghề trong nghiệp đoàn phải đáp ứng nhiều yêu cầu, nhất là đối tượng diện 572 hộ trên Núi Cấm bị ảnh hưởng do giải tỏa đền bù. Người hành nghề phải mặc đồng phục áo sơ mi xanh, mang bảng tên, xe gắn bảng kẽm có số thứ tự đăng ký để quản lý.

"Thế nhưng, những người ngoài nghiệp đoàn, không đồng phục, xe không bảng kẽm vẫn vô tư chở khách lên núi, thậm chí chở 3 người. Khi tôi lên tiếng phản ứng thì bị hành hung, bà Thoa thì bị rượt đánh nhưng không trúng" - ông Út Dứt khẳng định.

Người không mặc đồng phục nghiệp đoàn đeo bám theo xe ô tô để chào mời chở khách lên đỉnh Núi, ngay từ ĐT 948, gần cổng Cáp treo Núi Cấm

Trong biên bản xác minh, ghi nhận ý kiến của cá nhân hành nghề xe ôm do Ban Quản lý KDL quốc gia Núi Sam thực hiện vào ngày 25-11, ông N. cho biết đã hơn 20 năm chạy xe chở khách tham quan.

Ông N. cho hay trước đây có 5-6 xe máy, nhưng do hoàn cảnh khó khăn đã bán hết xe. "Tôi thuê xe của ông L. (đội phó đội bảo vệ) để chở khách tham quan. Khi chạy được 1 triệu đồng tôi chia cho ông L. từ 250-300 ngàn đồng. Khi thuê xe máy ông L., tôi được chạy ưu tiên điều tài tại quán H.T…." - ông N. trình bày trong biên bản.

Người bị tố cáo đã được cho nghỉ việc

Từ những phản ánh của người hành nghề xe ôm, chúng tôi đã đi thực tế ghi nhận tình hình tại KDL Núi Cấm.

Ngay trên tuyến ĐT 948, gần đường vào Cáp treo Núi Cấm, nhiều người không mặc đồng phục áo xanh của nghiệp đoàn vẫn đeo bám theo các ô tô, đứng tràn ra lòng đường vẫy tay bắt khách.

Từ ĐT 984, rất nhiều người không mặc đồng phục nghiệp đoàn vẫn chở sau 2 du khách không đội mũ bảo hiểm theo quy định, vô tư dừng mua vé tham quan tại cổng chính, trước sự chứng kiến của bảo vệ KDL Núi Cấm, rồi lần lượt lướt qua các cung đường trong KDL này.

Tình trạng "kẹp 3" lên Núi Cấm diễn ra rất thường xuyên và suốt thời gian dài, bất chấp nguy hiểm và vi phạm an toàn giao thông

Còn tại cổng kiểm soát số 1 đường lên Núi Cấm, ngay chốt bảo vệ an ninh trật tự, một xe ôm mặc đồng phục áo xanh chở sau 2 người dừng lại trao đổi với bảo vệ. Một lúc sau, người này điều khiển xe máy chở sau 2 người quay đầu xuống núi.

Qua khỏi chốt gác, dọc đường lên đỉnh Núi Cấm, chúng tôi ghi nhận rất nhiều hình ảnh cả đàn ông và phụ nữ không mặc đồng phục nghiệp đoàn vẫn chở khách tham quan, thậm chí "kẹp 3" sai quy định. Tình trạng này được người dân phản ánh là diễn ra rất thường xuyên và suốt thời gian dài nhưng vẫn chưa được chấn chỉnh.

Tình trạng xe ôm chở 3 lên Núi Cấm diễn ra ngay trước mặt bảo vệ

Khi bị chất vấn về trách nhiệm của bảo vệ trực chốt nhưng vẫn có xe không có bảng kiểm, không đồng phục vẫn được chở khách lên xuống núi, ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc Ban Quản lý KDL Núi Cấm - cho biết bảo vệ chỉ có trách nhiệm tại chốt gác. Sau chốt gác thì không còn quyền quản lý, trừ khi tổ chức tuần tra chống thất thu, bắt gặp trường hợp vi phạm sẽ ghi hình ảnh để làm bằng chứng, xử lý sau.

"Việc xe không phải trong nghiệp đoàn, không đồng phục thì cũng khó quản lý, vì dân trên núi rất đông, họ xin được chạy xe xuống chở người quen, người thân lên có việc vì tình cảm mình phải giải quyết" - ông Chắc giải thích.

Cũng theo ông Chắc, nghiệp đoàn xe ôm hiện có 1.148 cá nhân đăng ký hành nghề. Về việc thu tiền xuất bến 6.000 đồng/lượt là do khi họp, người hành nghề trong nghiệp đoàn thống nhất mức thu, rồi báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên.

Với mức thu 6.000 đồng/lượt thì mỗi năm, tiền thu tài chuyến này trung bình 1,6 tỉ đồng, được Ban Quản lý KDL Núi Cấm đưa vào để cải thiện nguồn thu của cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị, cùng với 70% trong tổng thu từ nguồn bán vé tham quan (20.000 đồng/lượt) tại cổng chính KDL để trả lương.

Ông Chắc cũng cho rằng việc tố cáo bảo vệ của đơn vị tại cổng chính bắt khách, cạnh tranh với người trong nghiệp đoàn sau 16 giờ là do một vài bảo vệ trước khi vào công tác đã đăng ký hoạt động trong nghiệp đoàn.

"Do cuộc sống khó khăn nên sau 16 giờ, hết ca cực thì bảo vệ đã ở lại, khi có khách quen điện thoại thì họ chở lên núi để kiếm sống" – ông Chắc giải thích.

Điều bất ngờ là ông L., người bị tố nhiều nhất trong các bảo vệ ở KDL Núi Cấm, đã được cho nghỉ việc từ ngày 5-9. "Ông L. có vấn đề sức khỏe, mới mổ tim. Nếu tiếp tục giữ lại mà bị áp lực vì thưa kiện tố cáo này lỡ có án mạng thì ai chịu trách nhiệm?" - ông Chắc nói.

Đà Lạt ở miền Tây Khu Du lịch Núi Cấm là điểm du lịch tâm linh, được mệnh danh là "Đà Lạt miền Tây". Nơi đây có cảnh quan núi rừng tuyệt đẹp, khí hậu trong lành và mát mẻ cùng các điểm tham quan như chùa Vạn Linh, Hồ Thanh Long, tượng Phật Di Lặc cao hơn 33m. Đến Núi Cấm, ngoài việc chọn đi cáp treo và xe lữ hành, nhiều du khách còn chọn đi xe ôm lên đỉnh "nóc nhà" miền Tây.



