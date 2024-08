An Giang trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ

Ngày 23-8, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Theo đó, UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại lễ trao quyết định

Bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đối với 2 cán bộ của đài, gồm: bà Trần Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính; ông Nguyễn Công Tính, Trưởng Phòng Phim tư liệu chuyên đề và Giải trí.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Chuẩn, Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang, giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh An Giang đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kéo dài thời gian giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đối ông Lâm Võ Hùng kể từ ngày 5-8 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Chuyển công tác đối với ông Trần Văn Lời, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đến Sở Y tế, để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, kể từ ngày 1-9.

Chuyển công tác, bổ nhiệm ông Dương Hoài Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày 1-9 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định cho nghỉ hưu đối với ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng thời giao ông Trịnh Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách sở này đến khi cấp thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp theo quy định.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trao quyết định cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu tại lễ trao quyết định, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - chúc mừng, đánh giá cao năng lực của các cán bộ được nhận quyết định. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ vừa nhận quyết định sẽ phát huy sở trường, đoàn kết tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.