An Giang và Kiên Giang có hơn 30 xã, phường trùng tên trước khi sáp nhập

Theo nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11, khóa XIII, 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang sẽ hợp nhất thành tỉnh mới, lấy tên là tỉnh An Giang, trung tâm hành chính đặt tại Kiên Giang.

Tỉnh An Giang có nhiều đơn vị hành chính cấp xã trùng tên với các đơn vị hành chính cùng cấp ở tỉnh Kiên Giang trước khi 2 tỉnh hợp nhất

Hai tỉnh đang tiến hành các thủ tục sắp xếp, tinh gọn các đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có việc lựa chọn, đặt tên các xã, phường.

Trước khi sáp nhập, 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang có 298 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, An Giang có 155 xã, phường, thị trấn; Kiên Giang là 143.

Điều đặc biệt là trong số 298 đơn vị hành chính cấp xã của 2 tỉnh này có tới 31 đơn vị mang tên trùng nhau. Trong đó có 1 trường hợp 3 xã cùng tên, như: xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang); xã Vĩnh Phú (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) và xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Khi chưa sắp xếp lại, tỉnh Kiên Giang có nhiều xã, phường trùng tên nhau và trùng tên với một số xã, phường ở tỉnh An Giang

Những đơn vị hành chính cấp xã của 2 tỉnh có tên trùng nhau, gồm:

- Phường An Bình (TP Rạch Giá, Kiên Giang) và xã An Bình (huyện Thoại Sơn, An Giang).

- Xã Hòa An (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) và xã Hòa An (huyện Chợ Mới, An Giang).

- Phường An Hòa (TP Rạch Giá, Kiên Giang) và xã An Hòa (huyện Châu Thành, An Giang).

-Phường Mỹ Đức (TP Hà Tiên, Kiên Giang) và xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú, An Giang).

- Xã Tân Hòa (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) và xã Tân Hòa (huyện Phú Tân, An Giang);

- Phường Vĩnh Lợi (TP Rạch Giá, Kiên Giang) và xã Vĩnh Lợi (huyện Châu Thành, An Giang).

- Xã Long Thạnh (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) và phường Long Thạnh (thị xã Tân Châu, An Giang).

- Xã Vĩnh Hòa (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) và xã Vĩnh Hòa (thị xã Tân Châu, An Giang).

- Xã Tân An (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) và xã Tân An (thị xã Tân Châu, An Giang).

- Xã Tân Thạnh (huyện An Minh, Kiên Giang) và xã Tân Thạnh (thị xã Tân Châu, An Giang).

- Xã Mỹ Phước (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) và xã Mỹ Phước (TP Long Xuyên, An Giang).

Ngoài ra, còn một số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang có tên trùng nhau, như: Huyện Vĩnh Thuận có xã Vĩnh Thuận và thị trấn Vĩnh Thuận; huyện Kiên Lương và huyện Châu Thành có 2 xã cùng tên Bình An; huyện Châu Thành và huyện Giồng Riềng có 2 xã cùng tên Thạnh Lộc.

Sau khi sắp xếp lại, Kiên Giang còn 45 đơn vị hành chính cấp xã; An Giang còn 54 đơn vị. Tất cả 99 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang mới sẽ không còn đơn vị nào trùng tên.