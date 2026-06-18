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Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Ẩn họa nấm rừng nở rộ

Bài và ảnh: Trường Nguyên

Đà Lạt bước vào mùa mưa, cũng là mùa nấm rừng thông nở rộ.

Theo thống kê, rừng thông Đà Lạt có hàng trăm loại nấm mọc trong mùa mưa, trở thành "lộc trời" cho người dân đi thu hái. Trong đó, phổ biến nhất là nấm gan bò, nấm kaki, nấm trứng gà, nấm san hô, nấm cối, nấm hương... được chế biến làm nhiều món ăn ngon. Các khu vực được người dân đi hái nấm lựa chọn là rừng thông tại Xuân Trường, Lang Biang, đèo Prenn, Đan Kia - Suối Vàng, đèo Mimosa, hồ Tuyền Lâm.

Thế nhưng, bên cạnh những loại nấm ngon thì rừng thông Đà Lạt cũng có những loại nấm độc. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận anh Y.D (34 tuổi, ngụ xã D'ran) nhập viện trong tình trạng ngộ độc và sau đó tử vong sau nhiều ngày điều trị.

Ẩn họa nấm rừng nở rộ - Ảnh 1.

Việc thu hái và ăn nấm rừng thông cần phải hết sức cẩn trọng để tránh ngộ độc

Người nhà nạn nhân cho biết vài ngày trước, anh D. hái nấm mọc hoang ở rừng thông về nấu cho cả nhà ăn. Sau bữa ăn, anh D. cùng vợ và 2 con nhỏ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy… và được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương điều trị. Riêng anh D. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu nhưng sau đó rơi vào hôn mê sâu và tử vong.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cũng tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho nhiều trường hợp bệnh nhân ngộ độc từ việc ăn nấm hái trong rừng thông - dù những người này khẳng định có kinh nghiệm nhiều năm đi hái nấm rừng.

Tiến sĩ Trương Bình Nguyên - chuyên gia nghiên cứu về nấm và vi sinh, thông tin rừng thông Đà Lạt và vùng phụ cận có trên 300 loài nấm, thường mọc rộ vào mùa mưa. Trong đó nhiều loại nấm có độc tố, có hình dáng gần giống với các loại nấm ăn được, nếu không cẩn thận phân biệt có thể gây ngộ độc, thậm chí gây tử vong khi ăn phải.

Một trong những loại nấm rừng thông mà người Đà Lạt yêu thích nhất là nấm trứng gà. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một loài nấm rất giống nấm trứng gà có tên khoa học là Amanita phalloides - được gọi với tên là "nấm tử thần". Nếu không có kinh nghiệm, người hái nấm sẽ rất khó phân biệt được 2 loại nấm này.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hiện tỉnh này có nhiều loại nấm phát triển. Người dân và cả du khách đều đi thu hái nấm trong rừng, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm dân gian để phân biệt nên tiềm ẩn nguy cơ ăn phải nấm độc.

Sở khuyến cáo người dân không thu hái, chế biến, sử dụng nấm mọc hoang dại, nấm lạ hoặc nấm nghi ngờ gây độc, khi có nghi ngờ về loại nấm nào đó hoặc gặp nấm lạ thì tuyệt đối không được hái, dùng thử để bảo đảm an toàn.

Khi phát hiện người ăn phải nấm nghi ngờ độc hoặc có các biểu hiện như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, mệt lả… cần khẩn trương đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Ẩn họa nấm rừng nở rộ - Ảnh 2.

 

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