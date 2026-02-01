HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Án mạng đau lòng ở Đồng Nai, nhiều người bàng hoàng

Uyên Châu

(NLĐO)- Lời qua tiếng lại, Hiếu dùng dao đâm cha và bác thương vong

Ngày 1-2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Nghĩa Trung điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng tại Đồng Nai: Con trai đâm cha và bác ruột - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tối ngày 31-1, Nông Văn Hiếu (33 tuổi, ngụ thôn Bình Hòa) mâu thuẫn với cha ruột là Nông Văn Lý (56 tuổi) và bác là Bế Ích Phượng (71 tuổi, cùng ngụ thôn Bình Hòa) dẫn tới đánh nhau.

Trong lúc giằng co, xô xát, Hiếu dùng dao đâm nhiều nhát vào cha và ông Phượng khiến 2 người này gục ngã xuống đất. Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm chạy tới đưa đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, ông Lý đã tử vong sau đó. Riêng ông Phượng đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng.

Vụ án khiến không ít người bàng hoàng.

