Án mạng ở TP Tân Uyên - Bình Dương

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết công an đã tạm giữ đối tượng đâm chết người do mâu thuẫn tiền bạc.

Danh tính đối tượng là Huỳnh Nhật Thịnh (SN 2006, ngụ tỉnh Cà Mau).

Hiện trường vụ án mạng thương tâm

Theo điều tra, anh Đ.Q.D (SN 2006, quê Cà Mau) và Huỳnh Nhật Thịnh là bạn bè quen biết nhau. Khoảng 20 giờ ngày 5-5, cả hai hẹn nhau đến đường Hội Nghĩa 09, thuộc phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để anh D. trả số tiền 3 triệu đồng đã mượn của Thịnh.

Khi đến nơi thì cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Trong lúc xô xát Thịnh dùng dao mang theo đâm vào vùng ngực anh D. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Lúc này, lực lượng Công an phường Hội Nghĩa tuần tra phát hiện vụ việc đã đưa anh D. đi cấp cứu, đồng thời tiến hành bắt giữ Thịnh.

Về phía anh D. do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.