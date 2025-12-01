HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Án mạng rúng động ngôi làng nhỏ ở Pháp

Tường Như

(NLĐO) – Cơ quan chức năng đang điều tra vụ phát hiện thi thể đàn ông bị chặt làm đôi ven bờ sông Saône tại làng Fédry, tỉnh Haute-Saône – Pháp.

Theo báo chí địa phương ngày 30-11, thi thể này được một người câu cá phát hiện vào trưa 1-11 trên lối đi ven sông, gần điểm giao giữa sông Saône và suối La Bonde. Hiện trường thuộc ngôi làng nhỏ Fédry, nơi trước nay hiếm khi xảy ra tội phạm nghiêm trọng.

Sau một thời gian điều tra, đến cuối tháng 11, công tố viên Arnaud Grécourt thuộc Viện Công tố TP Vesoul – Pháp cho biết nạn nhân có thể là một người đàn ông 75 tuổi sống tại Sainte-Croix – Thụy Sĩ, cách Fédry khoảng 100 km theo đường chim bay. 

Người này được báo mất tích từ ngày 31-10. Đến nay đã có một phụ nữ 39 tuổi bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Án mạng rúng động ngôi làng nhỏ ở Pháp - Ảnh 1.

Khu vực hợp lưu giữa sông Saône và suối La Bonde, nơi thi thể xấu số được phát hiện. Ảnh: France Télévisions

Theo La Dépêche, thi thể bị cắt làm đôi ở vùng thắt lưng, chỉ mặc quần lót và có vết bỏng lớn trên lưng, cùng nhiều thương tích trên cả người, cho thấy khả năng nạn nhân chống cự trước khi tử vong.

Trên thi thể có phủ một chất trắng nghi là vôi sống, thường dùng để làm chậm quá trình phân hủy nhưng kết quả phân tích chính thức đang chờ công bố.

Kết quả pháp y ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do mất máu sau vết thương ở ngực, nhiều khả năng do hung khí sắc gây ra. Các vết thương ở bàn tay được đánh giá là dấu hiệu chống trả.

Tờ L’Est Républicain đưa tin cảnh sát Thụy Sĩ đã tạm giữ một phụ nữ Pháp 39 tuổi để phục vụ điều tra. Người này được cho là thuê căn hộ thuộc sở hữu của nạn nhân và là người cuối cùng được nhìn thấy cùng nạn nhân trước khi ông mất tích.

Nguồn tin cho biết người phụ nữ này phủ nhận có liên quan, song cơ quan điều tra nghi ngờ bà ta có thể đã giam giữ và sát hại nạn nhân trước khi đưa thi thể sang Pháp.

Viện công tố TP Vesoul - Pháp khẳng định vụ án đang được điều tra với tội danh giết người có chủ ý. Cả cơ quan Pháp và Thụy Sĩ đang phối hợp để làm rõ hành vi, động cơ và khả năng tội phạm xuyên biên giới.

Án mạng kinh hoàng: Thi thể 2 mẹ con bị nhét vào tủ đông ở Áo

Án mạng kinh hoàng: Thi thể 2 mẹ con bị nhét vào tủ đông ở Áo

(NLĐO) – Một người phụ nữ người Syria 34 tuổi và con gái 10 tuổi mất tích từ tháng 7-2024 vừa được tìm thấy đã chết trong tủ đông ở Áo.

Âm mưu sau án mạng thảm khốc của người phụ nữ gốc Việt tại Úc

(NLĐO) - Cảnh sát bang New South Wales - Úc cho biết cái chết của bà Thi Kim Tran (45 tuổi, gốc Việt) có liên quan trực tiếp đến một mạng lưới tội phạm ma túy.

Đài KBS: Nhóm người Hàn Quốc gây án mạng tại quận 1, TP HCM

(NLĐO) – Một nhóm người Hàn Quốc có hành vi bạo lực tại cơ sở giải trí ở quận 1, TP HCM, khiến chủ quán người Hàn thiệt mạng và một nhân viên bị thương nặng.

