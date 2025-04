An ninh siết chặt trước thềm tang lễ Giáo hoàng Francis

Trong số các nhà lãnh đạo đến Rome có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Hungary Viktor Orban, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva…

Chính quyền Ý và Tòa thánh Vatican đã siết chặt an ninh quanh khu vực Quảng trường Thánh Peter trước thềm tang lễ, theo đó cấm thiết bị bay không người lái, bố trí xạ thủ trên mái nhà và máy bay chiến đấu sẵn sàng ứng trực. Nhà chức trách Ý cho biết dự kiến sẽ có hơn 200.000 người tham dự tang lễ, diễn ra tại quảng trường rộng lớn nằm trước Vương cung thánh đường Thánh Peter. Cảnh sát trưởng TP Rome Roberto Massucci cho biết nỗ lực bảo đảm an ninh còn gặp thách thức bởi sự xuất hiện của nhiều nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ khắp thế giới.

Đoàn người viếng Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Tòa thánh Vatican hôm 25-4Ảnh: AP

Khoảng 2.000 cảnh sát địa phương sẽ làm nhiệm vụ cùng với hàng ngàn cảnh sát khác thuộc lực lượng an ninh quốc gia. Một nguồn tin cảnh sát cho biết nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai, như dùng thiết bị quân sự vô hiệu hóa các vật thể bay thù địch, lực lượng tuần tra trên sông Tiber, thiết bị bay không người lái giám sát quanh Quảng trường Thánh Peter… Các con đường quanh Tòa thánh Vatican sẽ cấm xe trong ngày 26-4 và nhà chức trách đang xem xét lộ trình tốt nhất cho đoàn rước đưa quan tài từ tang lễ đến Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome, nơi Giáo hoàng Francis chọn làm nơi an nghỉ.

Cũng trong ngày 25-4, hàng chục ngàn người đã xếp hàng nhiều giờ tại Vương cung thánh đường Thánh Peter để tiễn biệt Giáo hoàng Francis, người qua đời ở tuổi 88 hôm 21-4. Trước đó, để đáp ứng lượng khách viếng cao hơn dự kiến, Tòa thánh Vatican đã kéo dài thời gian mở cửa Vương cung thánh đường Thánh Peter đến tận 3 giờ ngày 25-4 (giờ địa phương) trước khi đóng cửa vài giờ rồi mở lại cho những người đến viếng bắt đầu từ trước bình minh. Lễ viếng chính thức kết thúc lúc 19 giờ ngày 25-4. Sau đó, chiếc quan tài gỗ đơn giản của Giáo hoàng Francis được niêm phong. Thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ ngày 26-4 (giờ địa phương), được chủ trì bởi niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battista Re.

Bên trong Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore, mộ phần của Giáo hoàng Francis đã được chuẩn bị ở phía sau một rào chắn bằng gỗ, gần một bức tượng Đức Mẹ mà ông tôn kính và thường xuyên cầu nguyện lúc sinh thời. Theo AP, những bức ảnh do Tòa thánh Vatican công bố hôm 25-4 cho thấy bia mộ bằng đá cẩm thạch với dòng chữ khắc đơn giản bằng tiếng Latinh theo nguyện vọng trong di chúc cuối cùng của Giáo hoàng Francis: "Franciscus".