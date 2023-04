Ngày 8-4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái) tiến hành trục xuất 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép.



Các lực lượng chức năng phối hợp trục xuất 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Trước đó, ngày 20-3, tại khu vực cây xăng thuộc khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 5 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc gồm CI QIN YANG (SN 1968, trú tại tỉnh Sơn Đông); ZHOU LIANG (SN 1988, trú tại tỉnh Hồ Bắc); SHI JIAN YANG (SN 1983, trú tại tỉnh Giang Tô); GE TING ZHUANG (SN 1972) và DONG CHUAN JUN (SN 1974, cùng cư trú tại tỉnh Liêu Nin, không có thủ tục nhập cảnh hợp lệ.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới Campuchia để tìm đường về Trung Quốc, khi đi đến TP Móng Cái đã bị lực lượng chức năng Việt Nam kiểm tra, phát hiện.

Sau khi chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật", quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31-12-2021 của Chính phủ, sáng 6-4 các đối tượng đã bị trục xuất về nước theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số trường hợp là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn, trong số này có trường hợp là đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc, có đối tượng tìm cách ở lại với nhiều mục đích khác nhau, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.