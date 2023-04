Ngày 1-4, tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Ninh Bình đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (SN 1985, ngụ phố Trung Thành, phường Nam Thành, TP Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Hình ảnh vết thương bị đâm ở đùi của cán bộ Cục thuế Ninh Bình

Nguyễn Thành Đạt là nghi phạm đã dùng dao đâm cán bộ Cục thuế Ninh Bình trọng thương vào tháng 10-2022 rồi bỏ trốn. Vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình khởi tố trước đó.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 17-10, ông N.V.G., cán bộ Phòng Thanh tra kiểm tra 1, Cục thuế Ninh Bình, đang đi từ nhà riêng đến trường Chính trị tỉnh Ninh Bình (có địa chỉ ở phường Bích Đào, TP Ninh Bình) để học tập, bất ngờ một người bịt mặt, đi xe máy tới áp sát. Người này rút dao đâm vào đùi ông G. rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ông G. nhanh chóng được nhiều người gần đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Kết quả kiểm tra xác định, ông G. bị đâm với vết thương sâu khoảng 4 cm, tổn hại sức khỏe 9%.

Sau 6 tháng bỏ trốn, Nguyễn Thành Đạt đã tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận do mâu thuẫn từ việc tham gia giao thông ngày 15-10-2022 nên đã nảy sinh ý định gây thương tích cho ông G. để trả thù.

Sáng 17-10-2022, Đạt chuẩn bị dao nhọn, đi xe máy đến đầu ngõ nhà ông G, chờ ông này đi ra ngoài, khi ông G. đi đến khu vực cổng trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thấy vắng người, Đạt liền rút dao đâm ông G. rồi bỏ trốn.