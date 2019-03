Cái chết và mối tình bí ẩn của 1 tổng giám đốc người Hàn ở Hà Nội

01/03/2019 12:13

Tuy nhiên hung thủ cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Và đó là một câu chuyện hết sức bi thương, mà người ta thường chỉ thấy trên phim ảnh xứ Hàn.

1. Một buổi sáng tháng 4 năm 2018, khi phố phường Hà Nội vẫn đang trong tiết xuân, và lòng người hãy còn xao xuyến trước vẻ đẹp của những nhành hoa loa kèn được những người bán hàng rong diễu trên các tuyến phố, thì tại căn phòng 17xx thuộc chung cư cao cấp H. (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) người ta phát hiện một vụ việc hết sức kinh hoàng.

Theo anh Lee Dong Gun, nhân viên của Tổng công ty B. (có trụ sở tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) thì buổi sáng hàng ngày anh cùng một số lãnh đạo Tổng công ty B. sẽ di chuyển từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc để làm việc. Buổi chiều sẽ quay về Hà Nội, công ty có xe và tài xế riêng đưa đón.

Khoảng 6h30 ngày 11-4-2018, như thường lệ anh có mặt tại sảnh chung cư và gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Park Hang Kum mời ông xuống. Tuy nhiên gọi liên tiếp nhiều cuộc mà không có ai bắt máy, anh Lee liền lên phòng gõ cửa nhằm tìm người lãnh đạo công ty.

Anh phát hiện ra ông Park nằm sấp trên giường, lay mãi không dậy. Lee vội gọi điện thoại thông báo cho một số lãnh đạo Tổng công ty B. tới chứng kiến sự việc, đồng thời tìm cách giải quyết.

Khi có mặt tại căn phòng, các nhân chứng xác nhận ông Park đã tử vong. Đồng thời, trong chiếc tủ quần áo họ cũng phát hiện thi thể một phụ nữ lạ, rất xinh đẹp chết trong tư thế bị treo cổ. Vụ việc nhanh chóng được thông báo lên cơ quan công an.

Nhận được thông tin lực lượng điều tra hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội, Bộ Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra.

Thông thường, với những vụ việc mà có nhiều dấu hiệu chứng tỏ nạn nhân đã tự tử, không có sự can thiệp từ người ngoài, tài sản không bị mất (như trong vụ này) thì với những trinh sát điều tra viên ít kinh nghiệm, rất có thể họ sẽ bỏ qua các tình tiết quan trọng, và nhanh chóng khép lại hồ sơ.

Vì "dù sao người chết cũng đã chết rồi". Song với lực lượng cảnh sát hình sự Hà Nội, các anh vẫn phải tổ chức điều tra hết sức cẩn thận, tỉ mẩn để làm rõ sự thực khách quan trong vụ việc này. Liệu có phải là một vụ tự tử hay là một vụ án giết người?

Hành trình "bắt người chết phải lên tiếng" được bắt đầu...

2. Theo một điều tra viên thuộc Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP, lực lượng điều tra đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, lấy lời khai các nhân chứng... nhằm làm rõ sự việc.

Trong số hai người tử vong ngoài tổng giám đốc Park Hang Kum (48 tuổi) thì người còn lại là bà Song Hye Yun (51 tuổi). Có một điểm lạ là tất cả những người quen của ông Park đều khẳng định không hề biết, cũng chưa hề gặp người phụ nữ thuộc hàng "tuyệt sắc giai nhân" này lần nào.

Và vào rạng sáng cùng ngày, trên mạng xã hội nội bộ của công ty này bất ngờ xuất hiện những lời tâm sự có vẻ như là của một phụ nữ đầy xúc động, song lại được đưa lên từ tài khoản của Tổng giám đốc Park.

Cơ quan công an cũng đã làm việc với ban quản lý khu chung cư, thu thập hình ảnh từ camera các hành lang cùng tầng với căn phòng nơi xảy ra vụ án về phân tích.

Phải mất rất nhiều thời gian tiến hành sàng lọc, cán bộ điều tra mới có được các hình ảnh chứng minh ông Park và bà Song là người có mặt tại thang máy và trước cửa phòng 17xx của tòa chung cư vào thời điểm trước khi xảy ra vụ việc. Và sau họ thì không có người nào khác bước vào căn phòng này nữa. Điều này củng cố cho những lập luận về nguyên nhân và đối tượng đã gây ra vụ việc.

Đồng thời, các điều tra viên cũng đã liên hệ với sứ quán Hàn Quốc và thân nhân của các bị hại, đề nghị tra cứu tiểu sử, lai lịch của vị tổng giám đốc và người phụ nữ "lạ".

Sau khi có các kết luận sơ bộ về nguyên nhân cái chết, và các tài liệu chứng cứ khá chắc chắn, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, nhằm thực hiện các biện pháp tố tụng để làm rõ những tình tiết.

Một "núi" công việc tiếp theo đã được các trinh sát cán bộ điều tra xử lý trong một thời gian rất gấp gáp. Chỉ riêng công tác lấy lời khai các nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ trong vụ án, người biết việc... và phiên dịch ra tiếng Việt đã mất nhiều tháng trời.

Những lời khai đều thống nhất rằng dù quen biết với ông Park khá lâu song họ đều không biết người đàn bà lạ kia là ai, và trước khi xảy ra sự việc họ vẫn thấy ông Park làm việc, sinh hoạt bình thường. Lịch công tác trong tuần của ông vẫn còn khá dày đặc…

Việc truy xuất dữ liệu từ các tài sản, đồ vật của người chết để lại cũng rất khó khăn, đòi hỏi sự hợp tác tốt từ người thân của các nạn nhân. Mà họ lại ở bên Hàn Quốc. Công tác khám nghiệm hiện trường cũng được tổ chức rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Ngay cả một… sợi tóc cũng được mang về giám định!

Những ngày sau đó, liên tiếp nhiều cuộc họp nhiều thành phần đã được đồng chí phó giám đốc Công an TP triệu tập, nhằm thảo luận các phương án điều tra, việc xử lý mối quan hệ giữa các bên.

Người nhà Tổng giám đốc Park tỏ ra rất bức xúc, nhiều lần đề nghị Cơ quan công an trả lời về bản chất của vụ việc này. Họ đưa ra một số lý lẽ khẳng định ông Park bị giết chứ không phải là tự vẫn. Và việc chứng minh dĩ nhiên là cơ quan công an có trách nhiệm phải làm rõ sự thật khách quan để trả lời cho họ.

Qua kiểm tra hộ chiếu, những lần xuất-nhập cảnh của hai người, có những dấu hiệu chứng tỏ họ liên quan chặt chẽ đến nhau. Từ năm 2017 đến nay, cứ mỗi lần ông Park vào Việt Nam là ít hôm sau bà Song có mặt và ngược lại. Họ cũng thường có mặt tại sân bay đón - đưa nhau hết sức tình tứ.

Mặt khác, cơ quan công an cũng ra quyết định trưng cầu giám định pháp y gửi Phòng kỹ thuật hình sự và Cục kỹ thuật hình sự nhằm xác định nguyên nhân, thời gian tử vong của đối tượng và bị hại. Kết quả cho thấy Tổng giám đốc Park tử vong do bị ngạt cơ học. Bà Song chết cùng nguyên nhân. Thời gian tử vong của ông Park là trước bà Song.

Cũng chính các trinh sát, cán bộ điều tra Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài là những người xúc tiến các thủ tục đối với người chết, theo yêu cầu của người nhà nạn nhân: làm giấy chứng tử, liên hệ các đầu mối để tổ chức hỏa táng, khâm liệm... cho người đã mất. Thậm chí các anh còn tham gia... khiêng cáng đưa thi thể nạn nhân từ tầng cao xuống thấp.

3. Vào một buổi sáng mùa xuân, cách đây khoảng ba mươi năm, chàng sinh viên trẻ tuổi Park Hang Kum bất ngờ quen với cô nữ sinh học trên mình mấy khóa tên Song Hye Yun.

Bên chiếc ghế đá, dưới hàng phong lá đỏ của công viên Seoul, Park đã ngỏ lời và được Song chấp nhận. Mối tình "trai tài gái sắc" đã được bạn bè rất ngưỡng mộ. Và họ đã có những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc bên nhau. Tay trong tay, họ cùng nhau đón những cánh hoa anh đào rơi tại thành phố Changwon, đi thăm đảo Jeju, Chùa Bulguksa…

Nhưng rồi khi ra trường, giữa họ đã có những mối rạn nứt. Ban đầu chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt, song càng lâu càng lớn dần, và khiến cho cả hai quyết định tạm dừng mối quan hệ này lại.

Bẵng đi một thời gian, chàng trai lấy vợ sinh con và vùi đầu vào công việc, có những thăng tiến trong sự nghiệp. Trong khi đó, người phụ nữ vẫn sống một mình. Cô sống hết sức khép kín.

Bất ngờ cuối năm 2016, đôi tình nhân ngày nào gặp lại nhau, khi mà cả hai đầu đã hai thứ tóc. Suốt trong năm 2017, họ thường xuyên đi lại Hàn Quốc - Việt Nam và hẹn hò tại nhà ông Park thuê tại chung cư. Dù vậy, đây là cuộc tình hết sức bí mật mà người thân của ông Park và bà Song đều gần như không biết.

Nhưng khoảng đầu tháng 4-2018, dường như có sự xuất hiện của một phụ nữ khác khiến cho bà Song rất buồn. Giữa hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Và, trong một phút không làm chủ được mình, bà đã dùng khăn siết cổ tổng giám đốc Park Hang Kum từ phía sau. Khi ông này đã tử vong, bà Song còn tỉ mẩn thắt chiếc khăn thành ba nút.

Tiếp đó, bà lấy điện thoại của ông Park đăng nhập vào mạng xã hội và viết một bài khá dài, kể lại mối tình giữa người phụ nữ và người đàn ông quen biết nhau từ 30 năm trước cho đến nay vẫn gặp gỡ và đi chơi với nhau tại Việt Nam, mặc dù người đàn ông đã có vợ, con.

Bà Song cũng nói rằng bà đang rất sợ hãi và đau khổ. Cuối cùng, bà muốn nhắn nhủ với mọi người, từ hôm nay tất cả những nợ nần trong quá khứ đã được trả.

Bà mong những người ở lại tha thứ cho mình...

(Do yêu cầu từ người nhà nạn nhân nên tên của các nhân vật đã được thay đổi).





Theo Công an Nhân dân