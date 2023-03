Ngày 18-3, Công an TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang cho biết đã ra các quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trung Hậu (SN 1994, trú tại phường Minh Khai và Nguyễn Phương Anh (SN 1995, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Đối tượng Nguyễn Trung Hậu và Nguyễn Phương Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 5-3, tại 2 địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Hà Giang, Hậu và Phương Anh đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều hộp thuốc lá điện tử có in chữ nước ngoài với nhiều màu sắc khác nhau.

Nguyễn Trung Hậu và số thuốc lá điện tử có chứa chất ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, trong các mẫu vật gửi giám định có chứa chất ma túy ADB-BUTINACA, đây là loại ma túy mới được bổ sung trong danh mục các chất ma túy theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25-8-2022 của Chính phủ, ở điều kiện bình thường, chất này tồn tại ở thể rắn.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.