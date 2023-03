Ngày 16-3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh này vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Tủa Chùa bắt giữ đối tượng Giàng A Páo (SN 1970, trú tại thôn Đề Tâu, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi "Giết người".



Trước đó, vào ngày 23-1-2023 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão), tại xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Đối tượng Giàng A Páo đã dùng dao đâm liên tiếp 2 anh em ruột là anh Sùng A S. (SN 1989) và anh Sùng A H. (SN 1996, cùng trú tại thôn Đề Tâu, xã Mường Đun) khiến 2 người bị thương nặng. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn vào rừng.

Giàng A Páo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Tủa Chùa đã lập tức triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Điện Biên tiến hành truy tìm, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, do thông thuộc các khu rừng, Giàng A Páo đã di chuyển liên tục trốn tránh gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm tấn công, trấn áp bắt giữ tội phạm, đến khoảng 12 giờ ngày 15-3, cơ quan Công an đã bắt giữ Giàng A Páo khi nghi phạm này đang trên đường lẩn trốn.

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.