Sáng 18-10-2019, Công an Thị trấn Quang Minh nhận được đơn trình báo của anh Lê Q (SN 1979, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về việc mất trộm bất ngờ.

Trong đó, hai ngôi nhà cùng dãy ở đường Long Việt (thuộc Khu biệt thự Long Việt, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh) đã bị kẻ gian lấy đi 11 chiếc điều hòa (gồm cả cục nóng và cục lạnh), cùng 1 bình nóng lạnh. Tổng trị giá của tài sản bị lấy trộm vào khoảng 80 triệu đồng.

Nhận định vụ việc có yếu tố bất thường - khi khu biệt thự này có lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ 24/24, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến (Trưởng CA thị trấn Quang Minh) đã báo cáo chi tiết với Thượng tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng CAH Mê Linh).

Trong ngày 18-10, trực tiếp Thượng tá Trần Đình Nghĩa đã họp cùng Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến để vạch ra các hướng thu thập dữ liệu và lưu lại những chi tiết bất thường, khả nghi. Sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự (CAH Mê Linh) phối hợp với Công an thị trấn Quang Minh tiến hành trích xuất hình ảnh camera, ghi lời khai nhân chứng, và vạch lên hình ảnh nghi can khá đặc biệt.

Đó là đối tượng Phạm Đức Minh (SN 1995, trú tại Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn). Khi Công an thị trấn Quang Minh khẩn trương truy tìm và mời Minh lên làm việc, nghi can có bề ngoài "hotboy" này tỏ ra rất bình tĩnh, sẵn sàng hợp tác.

Hiện trường xảy ra vụ trộm cắp





Đối tượng Phạm Đức Minh

Tại cơ quan công an, Minh đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm để chứng minh bản thân không liên quan tới vụ án. Điều này đã khiến lực lượng phá án gặp khó khăn trong quá trình đấu tranh.

Tuy nhiên, sau khi các điều tra viên của CAH Mê Linh và Công an thị trấn Quang Minh đưa ra những chứng cứ rõ ràng, đồng thời vạch ra các chi tiết phi logic dù là nhỏ nhất trong lời khai của Phạm Đức Minh, đối tượng này đã phải thừa nhận tội lỗi đã gây ra. Từ đây, vụ trộm ly kỳ và khó tin đã được lộ sáng.



Theo đó, do từng làm việc tại khu biệt thự này nên Phạm Đức Minh đã giả làm nhân viên của một công ty bảo hiểm, đường hoàng đi qua các cửa kiểm soát an ninh của lực lượng bảo vệ. Kế đó, Minh đi vào 2 ngôi nhà cùng dãy vốn được công ty bảo hiểm thuê làm trụ sở, rồi đối tượng này lần lượt cắt dây, tháo rời 11 bộ máy điều hòa (cả cục nóng và cục lạnh), 1 bình nóng lạnh. Toàn bộ hành vi phạm pháp này chỉ do một mình Phạm Đức Minh thực hiện.

Xong xuôi, Minh gọi điện thoại cho một đầu mối chuyên thu mua đồ điện lạnh, giả danh là đại diện của công ty bảo hiểm và đề nghị thanh lý giá rẻ toàn bộ lô máy điều hòa và bình nóng lạnh. Với mức giá đưa ra là 29 triệu đồng, người thu mua đã nhanh chóng đưa xe ô tô tới nhận hàng, vì thấy giá bán quá hấp dẫn.

Toàn bộ tang vật của vụ trộm cắp đã được công an thu hồi

Với phong thái tự tin, Phạm Đức Minh đã "qua mặt" toàn bộ nhân viên bảo vệ, để bàn giao tang vật vừa trộm cắp cho đầu mối thu mua. Sau đó, Minh dùng số tiền bán máy để chi tiêu cá nhân. Do tính toán cẩn thận về phương án chối tội (tạo ra các bằng chứng ngoại phạm giả mạo), Phạm Đức Minh đã rất bình tĩnh khi làm việc tại cơ quan công an.



Tới lúc cúi đầu nhận tội, Minh chỉ còn một số tiền nhỏ trên người, do y đã tiêu gần hết tiền bán đồ trộm cắp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt, CAH Mê Linh và Công an thị trấn Quang Minh đã thu hồi toàn bộ tang vật của vụ án.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến cho biết: "Nghi phạm gây án đã tính toán rất tinh vi, chuẩn bị đầy đủ. Do từng làm việc tại khu biệt thự nên Phạm Đức Minh thông thuộc địa hình, nắm được thời gian văn phòng không có người để ra tay. Một mình anh ta mà có thể tháo rời tới 11 bộ máy điều hòa và 1 bình nóng lạnh. Khi khai báo tại cơ quan công an, Minh cũng rất ngoan cố, khi cung cấp lời khai gian dối, nhằm né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Qua vụ án này, mọi người cũng rút ra được bài học là khi thu mua hàng hóa, cần phải có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, rõ nguồn gốc. Nếu không, người mua sẽ gặp phải rủi ro khi chính họ cũng trở thành nạn nhân của kẻ vừa trộm cắp, vừa lừa đảo mạo danh".

Hiện, nghi phạm Phạm Đức Minh đã bị Công an thị trấn Quang Minh bàn giao cho Đội CSHS (CAH Mê Linh) để xử lý theo quy định của pháp luật.