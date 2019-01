Vụ trọng án ngày mùng 3 Tết và bài học để đời

23/01/2019 17:17

Xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ gia đình, Kiên đã dùng dao tấn công khiến hai người chú vợ thương vong. Vụ án mạng nghiêm trọng xảy đúng vào ngày mùng 3 Tết, thủ phạm cũng nhanh chóng bị bắt sau đó.



Án mạng trong ngày mùng 3 Tết



Nhắc lại vụ án ngày mùng 3 Tết Đinh Dậu năm 2017, Trung tá Lê Việt Bắc, Phó Đội trưởng Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp nhớ lại, chiều 30-1-2017 (mùng 3 Tết Đinh Dậu), phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo, tại ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người chết và một người nguy kịch.

Ngay lập tức, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Cao Lãnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng nhằm phục vụ điều tra. Công tác khám nghiệm hiện trường, và khám nghiệm tử thi lập tức được các phòng nghiệp vụ tiến hành.

Nạn nhân tử vong là anh Lê Văn Phước (SN 1976, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh). Nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Văn Dủ (SN 1982, ngụ ấp An Định, xã An Bình; em trai Phước) bị thương nặng đang được cấp cứu trong bệnh viện. Thủ phạm cũng bị bắt tại hiện trường là Lê Trung Kiên (SN 1994, ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

Đối tượng Lê Trung Kiên.

Sau khi hoàn tất các công tác cần thiết. Kết luận khám nghiệm tử thi, nạn nhân Phước bị vật sắc nhọn trực tiếp tác động vào vùng ngực làm thủng tim gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Còn anh Dủ với vết thương bên hông trái, thấu bụng, tỷ lệ thương tật 24%.



Mâu thuẫn nhỏ thành án mạng lớn

Theo Trung tá Bắc, trong dịp Tết Đinh Dậu, Kiên đưa vợ con của mình từ tỉnh Long An về thăm gia đình vợ ở ấp An Định (xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Chiều mùng 3 Tết Đinh Dậu, tại nhà mẹ vợ Kiên, các thành viên trong gia đình tổ chức tiệc ăn nhậu. Thời điểm trên, hai anh Phước và anh Dủ sau khi nhậu say thì nghỉ ngơi tại nhà cha ruột ngay bên cạnh.

Lúc này, anh Phước và anh Dủ nghe tiếng của người em gái cự cãi với cháu rể (là Kiên) nên đi sang và dùng tay “dạy dỗ” Kiên. Tức giận và sẵn hơi men trong người nên Kiên chộp lấy con dao để gần đó “trả lời” lại khiến anh Phước thiệt mạng, anh Dủ trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Qua điều tra xác định, trước khi kết hôn với Kiên, khoảng đầu năm 2014, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1997) sống như vợ chồng với một nam thanh niên ở cùng huyện và có một con chung với người này. Đứa con vừa đầy tháng thì “chồng hờ” của chị H. gây tai nạn giao thông chết người và phải chấp hành án phạt 3 năm tù giam.



Sau đó, H. gửi con lại cho người thân ở quê nhờ chăm sóc rồi lên TP.HCM làm thuê. Tại đây, H. gặp Kiên và sống chung như vợ chồng với Kiên. Tháng 9-2016, H. sinh cho Kiên một bé trai và cả hai đăng ký kết hôn. Phát hiện mối tình cảm này, phía gia đình bên nội của H. đã phản đối.

Vào buổi sáng hôm xảy ra án mạng, chồng trước của H. tìm đến ấp An Định, nơi gia đình H. sinh sống để xin đón con ruột của mình đi chơi Tết. Tuy nhiên, gia đình H. không đồng ý nên người chồng trước của H. bỏ qua nhà ông nội của H. cách đó vài bước chân.

Biết chuyện, chồng trước của H. đến xin rước con đi chơi nhưng bị từ chối, ông nội của H. đã lên tiếng và cho rằng Kiên là người phá gia cang, hạnh phúc người khác. Nghe vậy, H. liền trả lời: “Người nhà không bênh vực mà đi bênh người ngoài”.

Trước câu trả lời của H. đã khiến các người cô đang có mặt tại nhà ông nội của H. không hài lòng nên đôi bên có lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn bắt đầu xuất phát từ đây và vụ án mạng như nêu trên đã xảy ra.

Kiên đã phải lãnh bản án thích đáng cho hành động của mình, nhưng hậu quả để lại thì không thể nào xóa được. Do đó, mọi người nên bình tĩnh suy xét sự việc, nên biết kiềm chế cảm xúc để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên.





Theo Hồng Nam (Báo Công an TP HCM)