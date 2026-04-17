HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn thịt heo chưa nấu chín, người đàn ông ở TPHCM nguy kịch

Liên Anh

(NLĐO) - Chỉ sau 2 ngày khởi phát với triệu chứng sốt và mệt mỏi, một người đàn ông lớn tuổi ở TPHCM nhanh chóng diễn tiến nặng, rơi vào sốc, suy đa cơ quan

Ngày 17-4, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa điều trị thành công cứu người đàn ông nguy kịch sau khi ăn thịt heo sống. 

Ăn thịt lợn sống, người đàn ông nguy kịch vì nhiễm khuẩn liên cầu lợn - Ảnh 1.

Sau 21 ngày, bệnh nhân được điều trị thành công

Trước đó, bệnh nhân đột ngột sốt, mệt mỏi. Hai ngày sau, tình trạng trở nặng, rơi vào sốc, suy đa cơ quan và rối loạn đông máu nội mạch lan tỏa nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Ngay từ thời điểm tiếp nhận, tình trạng lâm sàng diễn tiến rất nhanh và nặng nề, trong khi nguyên nhân ban đầu chưa rõ ràng, đặt ra nhiều thách thức cho ê-kíp điều trị. 

Song song với các biện pháp hồi sức tích cực nhằm duy trì tính mạng người bệnh, các bác sĩ khẩn trương truy tìm căn nguyên. Trên cơ sở kinh nghiệm lâm sàng, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn được đặt ra là chẩn đoán hàng đầu.

Kết quả cấy máu cho thấy bệnh nhân dương tính với Streptococcus suis, một loại liên cầu khuẩn gram dương có độc lực cao

Nhờ điều trị hồi sức chuyên sâu và nỗ lực liên tục của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân dần vượt qua giai đoạn nguy kịch ban đầu. Sau đó, kết quả cấy máu cho thấy bệnh nhân dương tính với Streptococcus suis - một loại liên cầu khuẩn gram dương có độc lực cao, có thể lây từ heo sang người qua tiếp xúc trực tiếp khi có tổn thương da, hoặc qua đường tiêu hóa khi sử dụng thực phẩm từ heo chưa được nấu chín kỹ như tiết canh, thịt tái.

Sau đó, khai thác kỹ bệnh sử, gia đình cho biết trước khởi phát bệnh vài ngày, bệnh nhân có tự mua thịt và xương heo sống về chế biến. 

Sau 21 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo không ăn thịt heo tái, tiết canh hoặc các sản phẩm từ heo chưa được nấu chín kỹ. Mang găng tay khi chế biến thịt sống, đặc biệt nếu có vết trầy xước trên da. Đi khám ngay khi có triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn ói, phát ban xuất huyết, ù tai hoặc giảm thính lực sau khi tiếp xúc hay ăn thực phẩm từ heo chưa nấu chín.

Bệnh viện Nhân dân 115 liên cầu khuẩn hồi sức tích cực ăn thịt sống nguy kịch thịt heo sống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo