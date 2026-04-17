Ăn thịt heo chưa nấu chín, người đàn ông ở TPHCM nguy kịch

Ngày 17-4, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa điều trị thành công cứu người đàn ông nguy kịch sau khi ăn thịt heo sống.

Sau 21 ngày, bệnh nhân được điều trị thành công

Trước đó, bệnh nhân đột ngột sốt, mệt mỏi. Hai ngày sau, tình trạng trở nặng, rơi vào sốc, suy đa cơ quan và rối loạn đông máu nội mạch lan tỏa nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Ngay từ thời điểm tiếp nhận, tình trạng lâm sàng diễn tiến rất nhanh và nặng nề, trong khi nguyên nhân ban đầu chưa rõ ràng, đặt ra nhiều thách thức cho ê-kíp điều trị.

Song song với các biện pháp hồi sức tích cực nhằm duy trì tính mạng người bệnh, các bác sĩ khẩn trương truy tìm căn nguyên. Trên cơ sở kinh nghiệm lâm sàng, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn được đặt ra là chẩn đoán hàng đầu.

Nhờ điều trị hồi sức chuyên sâu và nỗ lực liên tục của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân dần vượt qua giai đoạn nguy kịch ban đầu. Sau đó, kết quả cấy máu cho thấy bệnh nhân dương tính với Streptococcus suis - một loại liên cầu khuẩn gram dương có độc lực cao, có thể lây từ heo sang người qua tiếp xúc trực tiếp khi có tổn thương da, hoặc qua đường tiêu hóa khi sử dụng thực phẩm từ heo chưa được nấu chín kỹ như tiết canh, thịt tái.

Sau đó, khai thác kỹ bệnh sử, gia đình cho biết trước khởi phát bệnh vài ngày, bệnh nhân có tự mua thịt và xương heo sống về chế biến.

Sau 21 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo không ăn thịt heo tái, tiết canh hoặc các sản phẩm từ heo chưa được nấu chín kỹ. Mang găng tay khi chế biến thịt sống, đặc biệt nếu có vết trầy xước trên da. Đi khám ngay khi có triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn ói, phát ban xuất huyết, ù tai hoặc giảm thính lực sau khi tiếp xúc hay ăn thực phẩm từ heo chưa nấu chín.

