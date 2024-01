Ấn tượng trang phục dân tộc

Đông Nhi và con gái nhận được nhiều lời khen khi trình diễn thời trang

Asian Kids Fashion Week (AKFW) là một sự kiện thời trang dành cho trẻ em được tổ chức thường niên bởi đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc.

Vài năm trở lại đây, quy mô chương trình không còn gói gọn tại Việt Nam mà đã được nâng tầm tổ chức tại các quốc gia khác trong khu vực châu Á, gần nhất là Hàn Quốc.



Tại Asian Kids Fashion Week lần 7, đạo diễn Hưng Phúc đã trao các giải thưởng đến 5 mẫu nhí, gồm: Best Catwalk (Trình diễn tốt nhất) là Celine Nguyễn, The Face (Gương mặt đẹp nhất) là Suri Thiên Kim, Best Talent (Tài năng nhất) là Cindy Nguyễn, Best Exellent (Xuất sắc nhất) là Emily Nhã Uyên và Best Promotional (Triển vọng nhất) là Gia Phong.



Trong AKFW mùa 7 có chủ đề 'Cầu Vồng - 7 sắc màu", H'Hen Niê gây ấn tượng mạnh với phần Trình diễn trang phục dân tộc của các nước.

Bộ trang phục của NTK Ngô Mạnh Đông Đông mà cô mặc được thiết kế khá phức tạp, với phần trên trông như chiếc cánh, sẵn sàng 'rung lắc' theo từng bước đi của Hen. Phần thân váy lại như một chiếc lồng.

Toàn bộ thiết kế này đều bằng các chất liệu cứng, nên không có sự mềm mại. Tuy nhiên, Hen vẫn trình diễn đầy thần thái.

Đông Nhi và bé Winnie trong kimono - quốc phục Nhật Bản

Đông Nhi vốn dĩ đang trong khoảng thời gian "ở ẩn" nên cô không nhận lời tham gia bất kỳ chương trình nào. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời từ ekip đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc về việc diễn thời trang, trong bộ sưu tập Kimono Nhật Bản, Đông Nhi nhận lời ngay.

Cô nói vốn dĩ yêu thích mọi thứ của Nhật Bản, nhất là Kimono và hơn nữa cô muôn có kỷ niệm đẹp cùng con gái Winnie.

Khi hai mẹ con xuất hiện ở vị trí vedette, khán giả rất bất ngờ. Dù đường runway dài, bé Winnie rất chịu hợp tác với mẹ, thỉnh thoảng bé còn mỉm cười. Khi diễn ngang qua khu vực người thân ngồi cổ vũ, Winnie còn vẫy tay chào. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi Winnie hết lời.

Người mẫu trình diễn trang phục dân tộc các nước

Hai bộ trang phục mà Đông Nhi và con gái mặc nằm trong BST Moemusisan từ NTK Matsukawa Moeka, tái hiện nét truyền thống Kimono.

Ở Nhật Bản ngày nay, ngày càng ít người mặc Kimono trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lại có ngày càng nhiều người bắt đầu mặc Kimono trong các lễ hội và các dịp kỷ niệm như đám cưới.

Bộ trang phục Anh Thư mặc vốn không có lợi thế tôn chiều cao của cô, thậm chí còn "dìm". Tuy nhiên, với bản lĩnh của một "đệ nhất vedette" hơn 20 năm nay, Anh Thư vẫn thu hút khán giả trên từng bước chân. Vừa catwalk, thỉnh thoảng siêu mẫu còn nở nụ cười tươi - vốn là lợi thế của cô - để tương tác với khán giả.

Á hậu dân tộc Thạch Thu Thảo diễn first face, mặc bộ trang phục quyến rũ, catwalk điêu luyện.

Trong khi đó, Á hậu dân tộc Trương Thị May diễn vedette, có sự xuất hiện ấn tượng.

Trương Thị May mặc bộ đồ đậm chất truyền thống của người Khmer, vừa catwalk vừa múa điệu múa của người Khmer.

Bà xã Trấn Thành, Hari Won từng trình diễn thời trang nhiều lần nên cô không còn bỡ ngỡ khi sải bước trên sàn runway. Lần này, Harin Won catwalk nhẹ nhàng, khoan thai khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Hàn Quốc.

Ấn tượng trang phục dân tộc

Cặp chị em song sinh Nam Anh - Nam Em người mặc váy dạng hai dây, người mặc bộ váy hở khoe đôi chân dài, đầy thần thái sải bước trên sàn catwalk.

Đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai chị em cùng diễn chung nên được khán giả tán thưởng nồng nhiệt.