Ấn tượng với số nguyện vọng vào cao đẳng

Trở lại sau hơn 8 năm không tham gia tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), nhiều trường cao đẳng (CĐ) gây bất ngờ với số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (phường Sài Gòn, TP HCM), cho biết thống kê sơ bộ đã có hơn 7.000 nguyện vọng đăng ký vào trường thông qua hệ thống xét tuyển chung CĐ- đại học của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, trường cũng nhận được khoảng 2.000 hồ sơ đăng ký qua phần mềm tuyển sinh riêng của trường.

"Năm 2025, nhà trường xét tuyển 4.000 chỉ tiêu, với các phương thức xét tuyển thẳng, xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực, nhà trường đã đạt khoảng 75% chỉ tiêu. Nhà trường dành khoảng 20%-25% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT" - TS Kha cho biết.

TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (phường Hạnh Thông, TP HCM), cho biết theo thống kê, có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Không chờ đến khi có điểm chuẩn đại học, nhiều thí sinh lựa chọn nhập học vào trường cao đẳng sớm

"Mặc dù đây chỉ là thống kê ban đầu, sau quá trình lọc ảo trên hệ thống chắc chắn số lượng thí sinh trúng tuyển sẽ giảm, song đây là tín hiệu tích cực cho thấy thí sinh quan tâm đến CĐ" - TS Phúc bày tỏ.

ThS Trần Văn Tú, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP HCM (phường Vườn Lài, TP HCM), cho biết thống kê ban đầu có khoảng 2.800 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường trên hệ thống xét tuyển chung. Dù vậy, dữ liệu chi tiết về thứ tự các nguyện vọng vẫn chưa được công bố.

Từ năm 2017, các trường CĐ, trung cấp thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ). Sau hơn 8 năm, các trường CĐ, trung cấp quay trở lại thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT từ ngày 1-3-2025.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng đưa giáo dục nghề nghiệp về Bộ GD-ĐT sẽ giúp hệ thống giáo dục Việt Nam được đồng nhất, dễ quản lý hơn. Song, sự thay đổi này cũng sẽ khiến các trường nghề gặp khó khăn, nhất là trong vấn đề tuyển sinh.

Tuy nhiên, hiệu trưởng một trường CĐ ở TP HCM cho rằng trường nghề không hề "lép vế", phụ huynh và thí sinh không nên so sánh giữa đại học và CĐ. Bởi lẽ, mỗi hệ đào tạo đều có thế mạnh riêng. Tùy vào nhu cầu học, kinh tế gia đình, thời gian học tập mà phụ huynh hoặc người học lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp.