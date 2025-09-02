Xin hỏi bác sĩ với thói quen này cộng với yếu tố thời tiết nóng - lạnh có làm tăng nguy cơ viêm amidan?".

BSCK1 LÊ NGỌC CHÂU, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 3), trả lời: Mặc dù thực phẩm lạnh như nước đá, kem không trực tiếp gây viêm amidan, song khi kết hợp với các yếu tố mệt, hệ miễn dịch suy yếu thì làm tăng nguy cơ viêm amidan. Uống lạnh có thể gây co mạch đột ngột ở vùng họng, làm giảm tuần hoàn và khả năng miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn tấn công.

Nguyên nhân gây viêm amidan chủ yếu do virus (70%) và vi khuẩn (đặc biệt là liên cầu khuẩn nhóm A). Ngoài ra còn có các yếu tố nguy cơ khác: Thay đổi thời tiết đột ngột; môi trường ô nhiễm; uống nước lạnh, tắm đêm, ngồi điều hòa lạnh sâu; hệ miễn dịch yếu; vệ sinh răng miệng kém. Khi trời nóng, niêm mạc họng giãn nở và ẩm ướt. Nếu uống nước lạnh đột ngột sẽ làm co mạch họng, giảm lưu lượng máu và làm suy yếu miễn dịch tại chỗ. Từ đó, virus và vi khuẩn dễ tấn công, gây viêm nhiễm trong đó có viêm amidan.

Để phòng ngừa viêm amidan lúc thời tiết thay đổi thất thường, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau: Hạn chế uống nước quá lạnh, ưu tiên nước mát/nhiệt độ phòng; giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ; súc họng bằng nước muối sinh lý thường xuyên; uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất (đặc biệt là rau củ quả giàu vitamin C); tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột (ví dụ: từ ngoài nắng vào phòng lạnh); dùng một số thảo dược có tính mát như cúc hoa, cam thảo, bạc hà… Chủ động đi khám nếu có dấu hiệu đau họng, sốt, nổi hạch.