HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Ăn uống đồ lạnh có gây viêm amidan?

H.Yến ghi

Bạn đọc THÙY LINH (28 tuổi, ở TP HCM) hỏi: "Tôi có sở thích ăn uống đồ lạnh.

Xin hỏi bác sĩ với thói quen này cộng với yếu tố thời tiết nóng - lạnh có làm tăng nguy cơ viêm amidan?".

BSCK1 LÊ NGỌC CHÂU, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 3), trả lời: Mặc dù thực phẩm lạnh như nước đá, kem không trực tiếp gây viêm amidan, song khi kết hợp với các yếu tố mệt, hệ miễn dịch suy yếu thì làm tăng nguy cơ viêm amidan. Uống lạnh có thể gây co mạch đột ngột ở vùng họng, làm giảm tuần hoàn và khả năng miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn tấn công.

Nguyên nhân gây viêm amidan chủ yếu do virus (70%) và vi khuẩn (đặc biệt là liên cầu khuẩn nhóm A). Ngoài ra còn có các yếu tố nguy cơ khác: Thay đổi thời tiết đột ngột; môi trường ô nhiễm; uống nước lạnh, tắm đêm, ngồi điều hòa lạnh sâu; hệ miễn dịch yếu; vệ sinh răng miệng kém. Khi trời nóng, niêm mạc họng giãn nở và ẩm ướt. Nếu uống nước lạnh đột ngột sẽ làm co mạch họng, giảm lưu lượng máu và làm suy yếu miễn dịch tại chỗ. Từ đó, virus và vi khuẩn dễ tấn công, gây viêm nhiễm trong đó có viêm amidan.

Để phòng ngừa viêm amidan lúc thời tiết thay đổi thất thường, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau: Hạn chế uống nước quá lạnh, ưu tiên nước mát/nhiệt độ phòng; giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ; súc họng bằng nước muối sinh lý thường xuyên; uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất (đặc biệt là rau củ quả giàu vitamin C); tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột (ví dụ: từ ngoài nắng vào phòng lạnh); dùng một số thảo dược có tính mát như cúc hoa, cam thảo, bạc hà… Chủ động đi khám nếu có dấu hiệu đau họng, sốt, nổi hạch.

Tin liên quan

Cẩn thận khi ăn, uống đồ lạnh

Cẩn thận khi ăn, uống đồ lạnh

Mùa hè đang tới gần với thời tiết nóng nực, oi bức nên đa số mọi người lựa chọn các đồ ăn, uống lạnh. Tuy nhiên, nếu ăn và uống nhiều đồ uống lạnh, cơ thể rất dễ bị "hạ gục" tức thời.

Nhưng người nào không nên ăn đồ lạnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo