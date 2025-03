Anh: Cháy lớn khiến sân bay Heathrow đóng cửa hoàn toàn, hàng không hỗn loạn

Sở Cứu hoả London nhận được cuộc gọi báo cháy trạm biến áp ở Hayes, phía Tây London vào khoảng 23 giờ 30 phút tối 20-3 (giờ địa phương). Trạm biến áp gặp hoả hoạn cách sân bay Heathrow khoảng 2,5 km.

Hơn 70 lính cứu hoả cùng hàng chục phương tiện tham gia chữa cháy nhưng vẫn chưa có hiệu quả.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy trạm biến áp gần sân bay Heathrow. Ảnh: X

"Lực lượng cứu hỏa đang làm việc không biết mệt mỏi tại hiện trường nhưng một phần máy biến áp vẫn đang cháy" – Sở Cứu hoả London cho biết.

Sự cố khiến nhà chức trách phải thông báo đóng cửa hoàn toàn sân bay Heathrow vào lúc 2 giờ sáng 21-3 (giờ địa phương).

"Sân bay Heathrow đang gặp sự cố mất điện hoàn toàn do xảy ra hỏa hoạn lớn tại một trạm biến áp điện gần đó" - phát ngôn của sân bay Heathrow cho biết – "Chúng tôi chưa do khi nào điện mới có trở lại. Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa sân bay Heathrow cho đến 23 giờ 59 phút ngày 21-3".

Heathrow là sân bay nhộn nhịp nhất nước Anh, trung bình cứ 45 giây lại có một máy bay cất cánh hoặc hạ cánh. Các chuyến bay dự kiến hạ cánh tại sân bay Heathrow hiện đã bị chuyển hướng.

Trang web chuyên theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết việc đóng cửa sân bay Heathrow đã ảnh hưởng đến ít nhất 1.351 chuyến bay và khoảng 145.000 hành khách.

Sự cố cháy trạm biến áp ở ở Hayes khiến sân bay Heathrow phải đóng cửa hoàn toàn. Ảnh: X

"Việc sân bay Heathrow phải đóng cửa đột ngột sẽ còn làm gián đoạn các chuyến bay khác trên toàn thế giới" – phát ngôn viên FlightRadar24 nhận định.

Vụ hỏa hoạn còn khiến hàng ngàn ngôi nhà, doanh nghiệp ở Tây London mất điện. Khoảng 150 người đã được sơ tán khỏi khu vực.

Lực lượng cứu hỏa đã khuyến cáo người dân địa phương đóng cửa sổ và cửa ra vào để ngăn lượng khói "đáng kể" tràn vào nhà.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.