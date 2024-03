Anh chồng sát hại em dâu trong cơn ảo giác vì tưởng là trộm

Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Huy (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Chử 2, xã Trường Thọ, huyện An Lão) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nghi phạm Bùi Văn Huy tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 11-3, Huy cầm một con dao bầu bằng kim loại ngồi ở hiên nhà mình.

Lúc này, chị Vũ Thị Th.T (SN 1997, là em dâu sống cùng nhà với Huy) đi làm về và đang đứng đóng cổng. Do bị ảo giác, theo lời khai ban đầu, tưởng rằng em dâu là trộm nên Huy đã cầm dao đâm chị T. nhiều nhát vào lưng khiến nạn nhân gục xuống.

Sau đó, Huy kéo chị T. ra ngoài cổng đóng lại rồi dùng nước rửa sạch con dao và khu vực cổng. Ngay khi phát hiện sự việc, chị T. được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và bắt giữ Bùi Văn Huy để điều tra, xử lý theo quy định.