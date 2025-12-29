HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero Chuyển đổi xanh

Anh đề xuất siêu dự án thủy triều để cấp điện cho AI

Xuân Mai

Kiến trúc sư Julia Barfield, "mẹ đẻ" của công trình London Eye, đang cùng đội ngũ thúc đẩy dự án năng lượng West Somerset Lagoon trị giá 11 tỉ bảng Anh

Đó là dự án xây dựng trạm năng lượng thủy triều khổng lồ ngoài khơi hạt Somerset. Công trình này được thiết kế như một đập chắn hình vòng cung dài khoảng 22,5 km nối từ thị trấn Minehead đến thị trấn Watchet, sử dụng 125 tua-bin dưới biển để khai thác sức mạnh của nơi có biên độ thủy triều cao thứ hai thế giới.

Theo The Guardian, mục tiêu cấp thiết của dự án là giải quyết "cơn khát" điện năng đang tăng vọt do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Chính phủ Anh ước tính nhu cầu điện có thể tăng gấp đôi vào năm 2050, riêng các trung tâm dữ liệu sẽ tăng gấp 3 vào năm 2035.

Bà Barfield nhấn mạnh để phát triển AI bền vững trong bối cảnh khẩn cấp về khí hậu, nước Anh cần những nguồn năng lượng tái tạo ổn định và dễ dự đoán như thủy triều, thay vì phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch.

Anh đề xuất siêu dự án thủy triều để cấp điện cho AI - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa về dự án năng lượng thủy triều West Somerset Lagoon trị giá 11 tỉ bảng Anh. Ảnh: MARKS BARFIELD ARCHITECTS

Về quy mô, dự án West Somerset Lagoon dự kiến đạt công suất tối đa 2,5 GW, đủ cung cấp điện cho 2 triệu hộ gia đình. Không chỉ giải quyết bài toán năng lượng, dự án còn mang tầm nhìn vực dậy kinh tế địa phương.

Đỉnh đập sẽ trở thành cung đường đạp xe và đi bộ độc đáo giữa biển khơi, kết hợp với bến du thuyền, hồ bơi ngoài trời và tháp quan sát. Môi trường nước được kiểm soát bên trong hồ thủy triều cũng mở ra cơ hội nuôi trồng hải sản như hàu và vẹm, tạo công ăn việc làm cho vùng Minehead.

Đại diện dự án khẳng định đã có nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn nhưng cần một cam kết ủng hộ nghiêm túc từ phía chính phủ. Trong khi đó, chính phủ Anh cho biết luôn cởi mở với các sáng kiến khai thác năng lượng thủy triều, miễn là chứng minh được hiệu quả kinh tế và giá trị thực tiễn.

