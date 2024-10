Ảnh đẹp trong tuần: Lực lượng công an diễu hành qua Quảng trường Ngọ Môn

Hơn 4.000 vận động viên đến từ 20 đơn vị công an các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an tham dự Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI - khu vực IV tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hội thao do Bộ Công an tổ chức, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ ảnh "Hội thao Công an Nhân dân cụm số IV" do tác giả Nguyễn Cao Xuân Đạt thực hiện trong ngày 25, 26-10; dự thi cuộc thi "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Toàn cảnh Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI - khu vực IV

Các đơn vị công an duyệt binh

Trang trọng lá cờ Tổ quốc diễu hành quanh Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế

Vẻ hùng dũng của các chiến sĩ công an nhân dân

Từng động tác thể hiện sự vững mạnh, tinh nhuệ

Cảnh sát kỵ binh đầy oai nghiêm tiến ra cổng thành

Thư giãn sau hội thao