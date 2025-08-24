HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Anh rể phá vườn cây để "đòi ... quan hệ" em vợ: Nạn nhân kháng cáo

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Người em vợ cho rằng người anh rể đã phá hoại vườn cây, gây thiệt hại nặng nề nhưng bản án tuyên quá nhẹ nên kháng cáo.

Ngày 24-8, bà G.P.T (38 tuổi, trú xã Hra, tỉnh Gia Lai) cho biết đã gửi đơn đến TAND tỉnh Gia Lai kháng cáo bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên phạt anh rể là ông Đặng Văn Thêm (cùng 38 tuổi, trú xã Hra).

Trước đó, TAND khu vực 10 - tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt ông Đặng Văn Thêm 2 năm 9 tháng tù giam về tội "Hủy hoại tài sản", buộc bồi thường 183 triệu đồng cho bà G.P.T.

Tuy nhiên, bà G.PT cho rằng số tiền mà tòa buộc ông Thêm bồi thường là quá ít nên đã kháng cáo, yêu cầu tăng mức bồi thường.

Anh rể phá vườn cây để "đòi ... quan hệ" em vợ: Nạn nhân kháng cáo- Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Thêm khi được đưa tới kiểm tra hiện trường

Cụ thể, sau các lần bị ông Đặng Văn Thêm đột nhập, phá hoại vườn cây sầu riêng, cà phê, hồ tiêu... theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Mang Yang (cũ), kết luận số tài sản bị thiệt hại trên 183 triệu đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào kết luận trên và buộc ông Thêm phải bồi thường cho nạn nhân.

Trong quá trình điều tra, bà G.P.T đã yêu cầu người anh rể phải bồi thường 1,08 tỉ đồng. Đây là số tiền thiệt hại về vườn cây, tiền bị thất thu trong 5 năm tới và tiền đầu tư mua cây giống, phân bón, công sức trồng và chăm sóc để có nguồn thu trở lại. Tuy nhiên, ông Thêm không đồng ý bồi thường số tiền trên.

Anh rể phá vườn cây để "đòi ... quan hệ" em vợ: Nạn nhân kháng cáo- Ảnh 3.

Bà G.P.T khóc nghẹn khi thấy vườn cây bị phá hoại

"Trong nhiều năm tới, tôi sẽ không có thu nhập. Yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản của tôi là hoàn toàn chính đáng nhưng chưa được xem xét nên tôi phải kháng cáo, đòi quyền lợi" - bà G.P.T nói và cho biết hiện gia đình đang rất khó khăn khi bản thân đang mang bệnh hiểm nghèo, phải nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học.

Anh rể phá vườn cây em vợ do mâu thuẫn tình cảm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lợi dụng đêm tối, ông Đặng Văn Thêm đột nhập vườn rẫy của bà G.P.T rồi cắt phá cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Sau đó, bà G.P.T đi thăm rẫy thì phát hiện có tổng cộng 101 cây cà phê, 5 cây sầu riêng và 145 gốc tiêu bị phá hoại, cưa gốc nên báo công an.

Bà G.P.T cho biết khoảng 6 năm trước, sau khi ly hôn chồng, từ sự giúp đỡ của ông Thêm, bà và các con đã chuyển đến xã Hra sinh sống. Tại đây, ông Thêm cho bà mượn một phần tiền để mua rẫy canh tác. Sau đó, ông Thêm đã buộc bà G.P.T cho quan hệ tình cảm, nhưng bà không đồng ý.

Khi vườn cây của bà G.P.T tốt lên, ông Thêm nhiều lần tìm cách gây sức ép để buộc bà G.P.T phải bán lại vườn cây hoặc về sống chung với ông. Do yêu cầu không được đáp ứng, ông Thêm đã phá hoại vườn cây.

Trong khi đó, Đặng Văn Thêm khai nhận động cơ phá hoại vườn cây của bà G.P.T là do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc.

Tin liên quan

Vụ phá vườn cà phê em vợ: Khởi tố người anh rể

Vụ phá vườn cà phê em vợ: Khởi tố người anh rể

(NLĐO) - Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố người anh rể phá hoại vườn cây của em vợ do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc.

Anh rể "phá hoại vườn cây để đòi... quan hệ với em vợ" khai gì?

(NLĐO) - Người anh rể bước đầu khai nhận hành vi phá hoại vườn cây của em vợ là do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc

Anh rể phá vườn cà phê để em vợ... cho quan hệ tình cảm?

(NLĐO) - Người phụ nữ cho biết anh rể đã nhiều lần uy hiếp, phá hoại nhằm buộc bà bán lại vườn hoặc lên ở với ông ta.

hủy hoại tài sản kháng cáo anh rể em vợ tỉnh Gia Lai phá hoại vườn cây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo