Ngày 24-8, bà G.P.T (38 tuổi, trú xã Hra, tỉnh Gia Lai) cho biết đã gửi đơn đến TAND tỉnh Gia Lai kháng cáo bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên phạt anh rể là ông Đặng Văn Thêm (cùng 38 tuổi, trú xã Hra).

Trước đó, TAND khu vực 10 - tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt ông Đặng Văn Thêm 2 năm 9 tháng tù giam về tội "Hủy hoại tài sản", buộc bồi thường 183 triệu đồng cho bà G.P.T.

Tuy nhiên, bà G.PT cho rằng số tiền mà tòa buộc ông Thêm bồi thường là quá ít nên đã kháng cáo, yêu cầu tăng mức bồi thường.

Ông Đặng Văn Thêm khi được đưa tới kiểm tra hiện trường

Cụ thể, sau các lần bị ông Đặng Văn Thêm đột nhập, phá hoại vườn cây sầu riêng, cà phê, hồ tiêu... theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Mang Yang (cũ), kết luận số tài sản bị thiệt hại trên 183 triệu đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào kết luận trên và buộc ông Thêm phải bồi thường cho nạn nhân.

Trong quá trình điều tra, bà G.P.T đã yêu cầu người anh rể phải bồi thường 1,08 tỉ đồng. Đây là số tiền thiệt hại về vườn cây, tiền bị thất thu trong 5 năm tới và tiền đầu tư mua cây giống, phân bón, công sức trồng và chăm sóc để có nguồn thu trở lại. Tuy nhiên, ông Thêm không đồng ý bồi thường số tiền trên.

Bà G.P.T khóc nghẹn khi thấy vườn cây bị phá hoại

"Trong nhiều năm tới, tôi sẽ không có thu nhập. Yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản của tôi là hoàn toàn chính đáng nhưng chưa được xem xét nên tôi phải kháng cáo, đòi quyền lợi" - bà G.P.T nói và cho biết hiện gia đình đang rất khó khăn khi bản thân đang mang bệnh hiểm nghèo, phải nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học.