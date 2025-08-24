Ngày 24-8, bà G.P.T (38 tuổi, trú xã Hra, tỉnh Gia Lai) cho biết đã gửi đơn đến TAND tỉnh Gia Lai kháng cáo bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên phạt anh rể là ông Đặng Văn Thêm (cùng 38 tuổi, trú xã Hra).
Trước đó, TAND khu vực 10 - tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt ông Đặng Văn Thêm 2 năm 9 tháng tù giam về tội "Hủy hoại tài sản", buộc bồi thường 183 triệu đồng cho bà G.P.T.
Tuy nhiên, bà G.PT cho rằng số tiền mà tòa buộc ông Thêm bồi thường là quá ít nên đã kháng cáo, yêu cầu tăng mức bồi thường.
Cụ thể, sau các lần bị ông Đặng Văn Thêm đột nhập, phá hoại vườn cây sầu riêng, cà phê, hồ tiêu... theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Mang Yang (cũ), kết luận số tài sản bị thiệt hại trên 183 triệu đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào kết luận trên và buộc ông Thêm phải bồi thường cho nạn nhân.
Trong quá trình điều tra, bà G.P.T đã yêu cầu người anh rể phải bồi thường 1,08 tỉ đồng. Đây là số tiền thiệt hại về vườn cây, tiền bị thất thu trong 5 năm tới và tiền đầu tư mua cây giống, phân bón, công sức trồng và chăm sóc để có nguồn thu trở lại. Tuy nhiên, ông Thêm không đồng ý bồi thường số tiền trên.
"Trong nhiều năm tới, tôi sẽ không có thu nhập. Yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản của tôi là hoàn toàn chính đáng nhưng chưa được xem xét nên tôi phải kháng cáo, đòi quyền lợi" - bà G.P.T nói và cho biết hiện gia đình đang rất khó khăn khi bản thân đang mang bệnh hiểm nghèo, phải nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học.
Anh rể phá vườn cây em vợ do mâu thuẫn tình cảm
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lợi dụng đêm tối, ông Đặng Văn Thêm đột nhập vườn rẫy của bà G.P.T rồi cắt phá cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Sau đó, bà G.P.T đi thăm rẫy thì phát hiện có tổng cộng 101 cây cà phê, 5 cây sầu riêng và 145 gốc tiêu bị phá hoại, cưa gốc nên báo công an.
Bà G.P.T cho biết khoảng 6 năm trước, sau khi ly hôn chồng, từ sự giúp đỡ của ông Thêm, bà và các con đã chuyển đến xã Hra sinh sống. Tại đây, ông Thêm cho bà mượn một phần tiền để mua rẫy canh tác. Sau đó, ông Thêm đã buộc bà G.P.T cho quan hệ tình cảm, nhưng bà không đồng ý.
Khi vườn cây của bà G.P.T tốt lên, ông Thêm nhiều lần tìm cách gây sức ép để buộc bà G.P.T phải bán lại vườn cây hoặc về sống chung với ông. Do yêu cầu không được đáp ứng, ông Thêm đã phá hoại vườn cây.
Trong khi đó, Đặng Văn Thêm khai nhận động cơ phá hoại vườn cây của bà G.P.T là do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc.
