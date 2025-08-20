HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Anh rể phá vườn cây để "đòi... quan hệ với em vợ" lãnh án

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Người anh rể phá hoại vườn cây của em vợ đã bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam về tội "hủy hoại tài sản".

TAND Khu vực 10 tỉnh Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thêm (38 tuổi; trú xã Hra, tỉnh Gia Lai) 2 năm 9 tháng tù giam về tội "hủy hoại tài sản", buộc bồi thường 183 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo HĐXX, ông Thêm là anh rể họ của bà G.P.T (38 tuổi, trú xã Hra). Do mâu thuẫn, ông Thêm nảy sinh ý định chặt phá vườn cây tại khu vực rẫy của bà G.P.T.

Anh rể phá vườn cây để "đòi... quan hệ với em vợ" lãnh án- Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Thêm khi được đưa đến thực nghiệm hiện trường

Tối 11-2, ông Thêm mang theo cưa cầm tay đến rẫy của bà G.P.T rồi cắt phá cà phê, sầu riêng, hồ tiêu.

Đêm 13-2, ông Thêm tiếp tục vào rẫy của bà G.P.T phá hoại cây trồng.

Đến sáng hôm sau, bà G.P.T đi thăm rẫy thì phát hiện có tổng cộng 101 cây cà phê, 5 cây sầu riêng và 145 gốc tiêu bị phá hoại, cưa gốc nên báo công an.

Biết không thể trốn thoát, ngày 16-6, ông Thêm đến Công an xã Đăk Ta Ley (nay là xã Hra) đầu thú, khai nhận hành vi phá hoại tài sản của bà G.P.T.

Qua giám định, hành vi chặt phá cây trồng của ông Thêm gây thiệt hại trên 183 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà G.P.T cho biết khoảng 6 năm trước, từ sự giúp đỡ của ông Thêm, bà và các con đã chuyển đến xã Đăk Ta Ley sinh sống. Tại đây, ông Thêm cho bà mượn một phần tiền để mua rẫy canh tác. Sau đó, ông Thêm đã dùng thủ đoạn buộc bà G.P.T cho quan hệ tình cảm.

Khi vườn cây của bà G.P.T tốt lên, ông Thêm nhiều lần tìm cách gây sức ép để buộc bà G.P.T phải bán lại vườn cây hoặc về sống chung với ông. Do yêu cầu không được đáp ứng, ông Thêm đã có hành vi phạm tội như nói trên.

Nạn nhân đòi bồi thường trên 1 tỉ đồng

Quá trình điều tra, bà G.P.T cho rằng hành vi phá hoại của ông Đặng Văn Thêm đã gây thiệt hại lớn đến tài sản của gia đình, mất thời gian phục hồi, thất thu trong nhiều năm nên đã làm đơn yêu cầu người anh rể họ phải bồi thường 1,08 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Thêm không đồng ý bồi thường số tiền trên.


hủy hoại tài sản anh rể em vợ phá hoại quan hệ tình cảm tỉnh Gia Lai
